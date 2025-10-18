Rơi thẳng xuống kênh đào ở Venice vì đi theo Google Maps

Nữ du khách Ba Lan cho rằng Google Maps đã chỉ sai đường dẫn đến việc cô ngã nhào xuống kênh ở Venice (Italy). Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Các cửa hàng dành cho khách du lịch ở Venice thường nằm dọc theo kênh đào, nơi họ có thể bị Google Maps dẫn đi sai hướng bên kia bờ. Ảnh: Shutterstock.

"Google Maps bảo tôi đi thẳng, nhưng đây là Venice mà", Wiktoria Guzenda (du khách Ba Lan) viết trong phần chú thích video, kèm theo đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "rơi tự do" đầy bi hài của cô.

Trong đoạn video, cô gái vừa đi vừa xem điện thoại, bước xuống một cầu thang đá dẫn thẳng ra kênh nước. Chưa kịp định thần, cô trượt chân và rơi tõm xuống nước như trong một bộ phim hài. Sau đó, Guzenda ngồi lau vết trầy xước ở chân sau màn "lướt sóng" bất đắc dĩ, New York Post đăng tải.

Nhiều người xem đã chế giễu hoàn cảnh dở khóc dở cười của nữ du khách: "Cô ấy nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi đi xuống bậc thang đá dẫn xuống kênh cơ chứ?".

Người khác viết: "Thay vì mù quáng đi theo GPS, sao không nhìn xung quanh và sử dụng não một chút?". Một bình luận khác đùa: "Cô ấy... đúng là đi thẳng thật".

Tuy nhiên, những người khác lại cho rằng đó có thể là do lỗi của Google Maps. "Có lẽ cô ấy bị trượt chân khi định dừng lại chụp ảnh", một tài khoản nhận xét.

Nữ du khách Ba Lan đã có trải nghiệm đáng nhớ dưới dòng kênh đào ở Venice. Ảnh: Wiktoria Guzenda.

Đây không phải lần đầu Venice "nuốt chửng" khách du lịch kiểu này. Trên mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại cảnh du khách té xuống kênh vì đi lạc hoặc do mải selfie.

Theo các trang web du lịch địa phương, Google Maps nổi tiếng là hoạt động kém chính xác ở Venice bởi nhiều lý do.

Venice không sử dụng địa chỉ theo kiểu tên đường - số nhà như các thành phố khác. Thay vào đó, họ chia thành 6 quận (sestieri) với cách đánh số riêng, có thể "nhảy" từ tòa nhà này sang tòa nhà khác mà không theo quy luật nào.

Ngoài ra, thành phố đầy những ngõ cụt kết thúc bằng… mặt nước. Những cây cầu nhỏ bị ứng dụng bản đồ hiểu nhầm thành đường đi bộ, hay những con hẻm nhỏ được định vị như tuyến phố chính. Google Maps cũng không tính đến việc mực nước thay đổi liên tục có thể khiến nhiều tuyến đường tạm thời không thể qua lại.

Nhiều tuyến phố ở Venice thường xuyên bị ngập nhưng Google Map không thể cảnh báo. Ảnh: Rosie.

Trang Tour Leader Venice cho biết: "Google Maps thường hướng du khách đến những lộ trình… không tồn tại, hoặc bị chặn bởi kênh nước. Nhiều người đứng bên mép kênh, nhìn vào nơi lẽ ra có cây cầu, chỉ để phát hiện rằng chúng không hề có thật".

Trên Facebook thậm chí có hẳn chủ đề để du khách chia sẻ về "hành trình phiêu lưu giống như trong phim Odyssey" khi họ cố tìm đường quanh Venice bằng GPS.

Nhiều trang du lịch khuyến nghị du khách không nên chỉ dựa vào Google Maps ở Venice. Thay vào đó, hãy sử dụng bản đồ giấy, các ứng dụng dẫn đường riêng cho thành phố hoặc đơn giản là thuê hướng dẫn viên địa phương.