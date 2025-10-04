Thái Lan thừa nhận 'hết thời' làm người khổng lồ du lịch

Thái Lan thừa nhận không còn giữ vị thế "người khổng lồ du lịch" trước sự trỗi dậy của các đối thủ mới, đặt mục tiêu thu hút thêm 2-3 triệu lượt khách Trung Quốc trong 4 tháng tới.

Du khách Việt Nam mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh tại chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Artthakorn Sirilatthayakorn đưa ra nhận định thẳng thắn về tình hình ngành du lịch nước nhà trong chuyến thăm đầu tiên tới Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 2/10.

"Thái Lan không còn là người khổng lồ du lịch trước sự trỗi dậy của các đối thủ mới. Tình hình này buộc chúng ta phải điều chỉnh tư duy, nhắm đến các thị trường thực sự có tiềm năng tăng trưởng", ông Artthakorn phát biểu.

Trong số các thị trường có dấu hiệu suy giảm năm nay, ông Artthakorn nhận định Trung Quốc vẫn còn tiềm năng lớn. Chính phủ Thái Lan đang đặt mục tiêu thu hút thêm 2-3 triệu lượt khách Trung Quốc trong nhiệm kỳ 4 tháng của ông, theo Bangkok Post.

Bộ trưởng giao nhiệm vụ cho TAT tập trung quảng bá những thế mạnh của Thái Lan như ẩm thực và sự hiếu khách, đồng thời nhấn mạnh cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan trong nước và đối tác nước ngoài.

Bộ trưởng Artthakorn cho biết Bộ và TAT sẽ "nhắm" vào các thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao, bao gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Jordan.

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng sẽ duy trì lưu lượng khách từ các thị trường đã có hiệu suất tốt như Mỹ, châu Âu, khu vực Scandinavia, Nga và Ba Lan.

Người dân địa phương và khách du lịch chơi té nước tại lễ hội Songkran ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Để phân bổ doanh thu du lịch, Chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục khuyến khích khách du lịch trong nước và quốc tế ghé thăm các thành phố cấp 2 (second-tier cities).

Theo dự báo của TAT, lượng khách quốc tế đến Thái Lan năm nay được dự kiến ở mức 33,4 triệu lượt, giảm so với 35,5 triệu lượt của năm ngoái. Ông Artthakorn bày tỏ mong muốn TAT "làm việc đầy tham vọng" trong những tháng cuối năm để đẩy con số này vượt qua dự báo.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc nâng cấp các biện pháp an toàn du lịch bằng cách thúc đẩy sử dụng ứng dụng Cảnh sát Du lịch Thái Lan và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện hành vi đáng ngờ và ngăn chặn tội phạm.

Bộ Du lịch sẽ phối hợp các bên liên quan để chào đón du khách trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games) vào quý IV. Ông cho rằng sự kiện này, nếu diễn ra suôn sẻ, có thể giúp cộng đồng quốc tế củng cố niềm tin về an toàn tại Thái Lan.