Khách Tây dọn lũ ở Hà Giang

Mắc kẹt trong đợt lũ tại Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), nhóm khách Tây giúp bà con nạo vét bùn đất, dọn dẹp nhà cửa ngay khi nước rút.

Nhóm khách Tây hỗ trợ người dân Hà Giang dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Khi dòng nước lũ rút dần để lại một lớp bùn đặc quánh, Đỗ Phương Dung (tổ 22, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang) vật lộn với mớ hỗn độn trong nhà.

Nước rút từ 2h ngày 2/10, cô và gia đình đã bắt đầu dọn dẹp nhưng công việc tưởng chừng không bao giờ hết. Mọi ngóc ngách đều phủ đầy bùn đất do nước lũ dâng cao cuốn vào.

Đứng trước cửa nhà, Dung bất chợt trông thấy nhóm khách Tây đang cùng người dân dọn dẹp ở khách sạn đối diện. Dù không biết tiếng Anh, cô đánh liều gọi lớn: "Help me, help me please!" (Tạm dịch: Xin hãy giúp tôi).

Nghe tiếng gọi, 4 thanh niên quốc tịch Nga, Colombia... băng qua đường. Không chút chần chừ, họ cởi áo, xắn quần, đeo găng tay, nhanh chóng trở thành "nhân công" bất đắc dĩ. Từ 14h30, họ cùng gia đình Dung kê bàn ghế, bưng bê đồ đạc và nhiệt tình nạo vét lớp bùn đất ra khỏi nhà.

"Bùn lấp đầy nhà, nếu không có sự giúp sức của các vị khách, không biết đến bao giờ chúng tôi mới có thể dọn dẹp xong mớ hỗn độn này", Dung kể với Tri Thức - Znews.

Tranh thủ nghỉ ngơi, Phương Dung chụp ảnh lưu niệm cùng nhóm khách Tây. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Cả nhóm làm việc liên tục gần 2 tiếng, đến khoảng 16h40 mới dừng tay. Cảm kích trước sự giúp đỡ của nhóm khách Tây, Dung nhờ hàng xóm đi mua bia về mời khách uống. Đoàn khách vui vẻ nhận lời, chia sẻ rằng họ cảm thấy rất vui khi được hỗ trợ người dân, chỉ tiếc là không có nước để tắm sau khi nạo vét bùn đất.

Qua trò chuyện, Dung được biết đoàn khách không lên Đồng Văn mà dự định sẽ đi Cao Bằng rồi về Hà Nội, sau đó sang Lào. Cô giới thiệu vẻ đẹp của Hà Giang và hẹn họ một dịp khác lên chơi. Nhóm khách Tây cũng tâm sự nếu có dịp, họ chắc chắn sẽ quay lại để hoàn thành chuyến đi Đồng Văn còn dang dở.

Không chỉ gia đình Dung, nhiều hộ dân khác ở phường Hà Giang 2 cũng được các "vị khách đặc biệt" này giúp đỡ.

Bàn Văn Tình (29 tuổi) cho biết nhóm khách đã hỗ trợ người dân từ 4h ngày 2/10, được bà con mời cơm cảm ơn. Họ nhiệt tình làm mọi việc, từ kê bàn ghế, bưng bê đồ đạc đến việc nặng nhọc nhất là nạo bùn đất ra khỏi nhà.

Dù bị kẹt lại do mưa lũ, nhóm khách Tây không hề khó chịu hay than phiền. Ngược lại, họ bày tỏ sự thương cảm với đồng bào Hà Giang và nhiệt tình xắn tay áo giúp đỡ.

"Họ chia sẻ rằng việc này mang lại một trải nghiệm chưa từng có trong hành trình khám phá Việt Nam của mình", Tình nói.

Nước lũ rút từ 2h ngày 2/10, để lại lượng bùn đất dày đặc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 (tỉnh Tuyên Quang), cho biết đợt lũ dâng nhanh từ đêm 30/9 đã gây ngập 12 điểm trên toàn phường, có nơi nước cao quá đầu người.

Đến chiều 2/10, phường có 54/61 tổ dân phố bị ngập với trên 5.000 nhà dân bị ảnh hưởng. Nhiều khu vực bị chia cắt do ngập sâu 3-4 m. Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tích cực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Đây không phải lần đầu khách Tây hỗ trợ người dân sau bão lũ. Hồi tháng 9 năm ngoái, khi siêu bão Yagi quét qua Việt Nam, hơn 100 người nước ngoài đã tham gia dọn dẹp cây đổ khắp các tuyến phố ở Hà Nội và Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Nhóm khách Tây dọn dẹp cây đổ ngổn ngang sau bão Yagi tại vườn hoa trước Nhà Hát lớn (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày 14/9/2024. Ảnh: Châu Sa.

Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thu Hoài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị đã phát thông báo tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho khách, người lao động và tài sản.

"Các chương trình tham quan, tour đến khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở phải được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời tuyệt đối không tổ chức đưa khách vào vùng có cảnh báo nguy hiểm", bà Hoài nói.

Chính quyền địa phương được yêu cầu chuẩn bị phương án "4 tại chỗ" nhằm chủ động sơ tán khách khi cần, bố trí trực ban 24/24h và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử lý tình huống phát sinh.

Ngành du lịch cũng khuyến khích các đơn vị hướng dẫn khách thay đổi lịch trình, chuẩn bị điều kiện lưu trú an toàn trong những ngày bão ảnh hưởng và thường xuyên cập nhật tình hình về Sở.