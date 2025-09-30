Khuyến cáo hạn chế du lịch loạt tỉnh phía Bắc

Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, sạt lở tại Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Ngành du lịch địa phương tạm dừng tham quan, kiểm tra lưu trú, bảo đảm an toàn cho du khách.

Người dân di chuyển qua Ô Quý Hồ, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, sáng 30/9. Ảnh: Công an phường Sa Pa.

Trưa 30/9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết cơ quan này đã phát cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cao nhất (cấp 3) đối với Lào Cai, Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang. Riêng Thái Nguyên ở cấp độ 2, căn cứ vào lượng mưa, dự báo mưa và độ ẩm đất, do hoàn lưu bão số 10.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thu Hoài, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị đã phát thông báo tới các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch yêu cầu theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, xây dựng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho khách, người lao động và tài sản.

"Các chương trình tham quan, tour đến khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở phải được rà soát, điều chỉnh để bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời tuyệt đối không tổ chức đưa khách vào vùng có cảnh báo nguy hiểm", bà Hoài nói.

Chính quyền địa phương được yêu cầu chuẩn bị phương án "4 tại chỗ" nhằm chủ động sơ tán khách khi cần, bố trí trực ban 24/24h và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng xử lý tình huống phát sinh.

Ngành du lịch cũng khuyến khích các đơn vị hướng dẫn khách thay đổi lịch trình, chuẩn bị điều kiện lưu trú an toàn trong những ngày bão ảnh hưởng và thường xuyên cập nhật tình hình về Sở.

Mưa lớn gây ngập úng tại khu du lịch Cửa Lò (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) chiều 29/9. Ảnh: Việt Linh.

Tại Lào Cai, mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 4D - tuyến đường huyết mạch nối TP Lào Cai với Sa Pa và Lai Châu. Nhiều điểm trên đèo Ô Quy Hồ, một trong "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam, xuất hiện đất đá tràn xuống mặt đường.

Ông Trần Sơn Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết ngay sau khi có chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh, ngành du lịch đã ban hành nhiều văn bản gửi tới các cơ sở lưu trú, dịch vụ và địa phương, yêu cầu siết chặt công tác phòng chống bão, bảo đảm an toàn cho du khách.

Sở cũng thiết lập đường dây nóng do lãnh đạo trực tiếp phụ trách, hoạt động liên tục nhằm tiếp nhận và hỗ trợ thông tin cho du khách.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Lào Cai phát động phong trào hỗ trợ khách trong mùa mưa bão: nhiều cơ sở lưu trú miễn phí hoặc giảm giá tiền ăn, tiền phòng, một số doanh nghiệp bố trí phương tiện đưa khách tới nơi an toàn.

Hai du khách Đức được giải cứu sau gần 24 đi lạc ở vườn quốc gia Hoàng Liên. Ảnh: Văn Quyết.

Theo ông Bình, dù đã xảy ra vài sự cố sạt lở nhỏ như trường hợp du khách mắc kẹt trong Vườn quốc gia Hoàng Liên hay trên các tuyến đường, song tất cả đều được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời, bố trí chỗ ăn nghỉ an toàn.

"Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp du khách nào bị thương nặng. Hoạt động du lịch tại Lào Cai vẫn an toàn nhờ công tác phòng chống và hỗ trợ kịp thời", ông Bình nói với Tri Thức - Znews.

Đến ngày 30/9, khu du lịch quốc gia Sa Pa ghi nhận hàng nghìn khách quốc tế đang lưu trú bị ảnh hưởng bởi bão, riêng phường Sa Pa có khoảng 3.792 khách đến từ 68 quốc tịch, xã Bản Hồ có 27 khách, trong khi xã Mường Bo không ghi nhận trường hợp nào.

Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú phải chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, điều chỉnh tour tham quan tại những nơi nguy hiểm; trực 24/24 để hỗ trợ khách khi cần. Hiệp hội Du lịch tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, kịp thời hỗ trợ khách và điều chỉnh hoạt động.

Theo thông tin từ Ban Quản lý giao thông tỉnh, tuyến đường Lào Cai - Sa Pa dự kiến sáng mai mới có thể thông tuyến, do vẫn còn một số điểm tiếp tục sạt lở.

TP Cao Bằng chìm trong biển nước sáng 30/9. Ảnh: Khương Đặng.

Tại Cao Bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và giảm thiểu thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Ngành du lịch tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát toàn bộ cơ sở lưu trú, điểm du lịch, đặc biệt là khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, di dời và sơ tán khách du lịch đến nơi an toàn cũng được triển khai khẩn trương.

Tùy mức độ ảnh hưởng của bão, các hoạt động vui chơi, giải trí và du lịch tại địa phương sẽ được xem xét tạm dừng để bảo đảm an toàn.

Các ban quản lý điểm đến, cơ sở dịch vụ du lịch phải thống kê chặt chẽ số lượng du khách, đoàn khách, hướng dẫn viên đang có mặt tại khu vực nguy cơ cao, duy trì liên lạc thường xuyên để kịp thời ứng phó khi có sự cố.

Đồng thời, các tour, tuyến đến vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão sẽ tạm dừng cho đến khi có thông báo chính thức về tình hình an toàn sau bão.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ du lịch cần liên hệ với khách có lịch trình trong thời gian bão để thông báo, thỏa thuận điều chỉnh hoặc dời chuyến, bảo đảm quyền lợi và an toàn tối đa cho du khách.

