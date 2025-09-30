Khẩn cấp tạm dừng nhiều chuyến tàu do ngập lụt

Do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn tại một số tỉnh, ngành đường sắt đã tạm dừng chạy một số chuyến tàu trong ngày 30/9 và 1/10.

Du khách check-in ga Hà Nội trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành A80 ngày 27/8. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết để bảo đảm an toàn chạy tàu, đơn vị đã tạm ngừng một số chuyến tàu trong các ngày do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi).

Cụ thể:

Ngày 30/9: dừng tàu NA1, NA2, SE9, SE10, SP8, SP3, SP4, SP7

Ngày 1/10: dừng tàu SP8

Mưa lũ cũng gây ngập đường sắt tại khu gian Thị Long - Văn Trai (tỉnh Thanh Hóa), không bảo đảm an toàn chạy tàu, do đó ngành đường sắt chuyển tải hành khách bằng đường bộ từ ga Thanh Hóa đến ga Trường Lâm (tỉnh Thanh Hóa) và ngược lại, đối với các mác tàu:

SE9 xuất phát ga Hà Nội ngày 29/9

SE10 xuất phát ga Sài Gòn ngày 28/9

SE3 xuất phát ga Hà Nội ngày 29/9

SE4 xuất phát ga Sài Gòn ngày 28/9

SE19 xuất phát ga Hà Nội ngày 29/9

SE2 xuất phát ga Sài Gòn ngày 28/9

SE20 xuất phát Đà Nẵng ngày 29/9

Dự kiến số lượng khách phải trung chuyển trong những ngày này khoảng 1.113 người.

Tính đến 9h ngày 30/9, ngành đường sắt đã phục vụ miễn phí hơn 2.000 suất ăn nhẹ (bữa sáng) và 850 suất ăn chính cho hành khách trên các chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Trước đó, ngành Đường sắt cũng đã tạm dừng nhiều chuyến tàu trong 2 ngày 28 và 29/9 do ảnh hưởng của bão số 10. Đại diện đơn vị cho biết đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẽ tiếp tục điều chỉnh kế hoạch chạy tàu và thông báo kịp thời đến hành khách.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn ở Hà Nội, trong đó khu đô thị Nam An Khánh ngập úng sáng 30/9. Ảnh: Đinh Hà.

Dưới tác động của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương như Thanh Hóa, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang có mưa 40-80 mm, cục bộ trên 150 mm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa 20-50 mm, có điểm trên 100 mm. Nguy cơ mưa lớn trên 100 mm chỉ trong ba giờ.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao, Mã tiếp tục vượt báo động ba; sông Cả vượt báo động hai. Các sông khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh tiếp tục lên, có nơi chạm báo động ba.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở cấp 3 được cảnh báo cho hàng chục xã, phường tại Lào Cai, Yên Bái cũ, Bắc Hà, Mường Khương.