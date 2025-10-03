Bánh Trung thu nhân dế gây chia rẽ ở Trung Quốc

Thị trường bánh Trung thu tại Trung Quốc chứng kiến sự chuyển mình lớn, khi loại bỏ phân khúc sang trọng để mở đường cho các hương vị độc đáo, thậm chí là nhân dế.

Bánh Trung thu nhân dế gây bão mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua. Ảnh: Sina.

Theo Sina, thị trường bánh Trung thu Trung Quốc đang trải qua một sự điều chỉnh đáng kể sau các biện pháp kiểm soát của chính phủ nhằm chống lại tình trạng tặng quà xa hoa.

Các khảo sát thị trường gần đây cho thấy các hộp bánh chỉ còn được bán chủ yếu trong khoảng 100-200 nhân dân tệ, rất ít sản phẩm chạm tới ngưỡng giá trần 500 nhân dân tệ theo quy định. Nhiều chuỗi khách sạn lớn đã phải bán các hộp quà từng được định vị là sản phẩm cao cấp với mức giá chỉ bằng khoảng một nửa so với năm 2023.

Cùng với việc bình thường hóa giá cả, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của các thử nghiệm ẩm thực đáng chú ý.

Các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc đang xôn xao về những hương vị độc đáo, bao gồm cả bánh Trung thu nhân dế. Loại bánh này sử dụng dế nuôi được sấy khô và nghiền thành bột, sau đó trộn với các nguyên liệu truyền thống như các loại hạt và mè đen.

Nhà sản xuất quảng cáo rằng loại bánh này có "dinh dưỡng và hương thơm tăng gấp đôi", những người đã ăn thử đều nhận xét: "Chưa nếm thì phí cả đời!".

Nhà sản xuất quảng cáo bánh Trung thu nhân dế có "dinh dưỡng và hương thơm tăng gấp đôi". Ảnh: Sina.

Các chuyên gia trong ngành thực phẩm nhận định protein côn trùng được xem là nguồn nguyên liệu mới tại một số quốc gia.

Dù có tiềm năng về dinh dưỡng, việc dùng dế làm nhân bánh ở Trung Quốc vẫn là một thử nghiệm tiên phong, đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đặc biệt là kiểm tra kim loại nặng và vi sinh. Thử thách lớn nhất vẫn nằm ở khả năng chấp nhận tâm lý của người tiêu dùng.

Sự đa dạng hóa còn mở rộng sang các đặc sản vùng miền. Đáng chú ý là các sáng tạo như bánh Trung thu nhân giấm của tỉnh Sơn Tây, bánh nhân chao (đậu phụ lên men) của Quảng Đông, hay các loại bánh nhân thịt thỏ lạnh và thịt bò bóng đèn của Tứ Xuyên.

Một công ty sản xuất bánh trung thu ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông) còn ra mắt bánh Trung thu nhân đậu cô ve thịt, được nhận xét là "có độ dai, gợi nhớ hương vị bánh ú mặn miền Nam".

Thậm chí, một bệnh viện ở Sơn Đông còn phát triển loại bánh dược liệu kết hợp các nguyên tắc của y học cổ truyền Trung Quốc.

Bánh Trung thu nhân đậu phụ thối. Ảnh: Ettoday.

Cuộc cách mạng hương vị còn mở rộng sang những sự kết hợp bất ngờ khác như bánh Trung thu nhân tôm càng của Hồ Nam, bánh nhân ớt dầu giấm và gà hồ lô của Thiểm Tây. Những sản phẩm này đang thách thức khẩu vị truyền thống, đồng thời duy trì cấu trúc giá cả phải chăng trên thị trường.

Trước làn sóng sáng tạo, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên và hài hước, cho rằng: "Đến bánh Trung thu nhân gián chắc cũng không còn xa nữa", hay "Đề nghị bổ sung thêm bánh Trung thu nhân lẩu cá lóc nấu dưa chua và thịt kho tàu".