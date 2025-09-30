Việt Nam và Thái Lan, Malaysia trong cuộc đua du lịch

Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2025, thể hiện quyết tâm cạnh tranh với Thái Lan và Malaysia giữa bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi.

Du khách Stephen Turban, đến từ Mỹ, thưởng thức hủ tiếu, tự pha cà phê vợt tại TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Ngành du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc với mục tiêu đầy tham vọng: đón tối thiểu 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2025, theo Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ. Mục tiêu này được đánh giá "táo bạo", đặc biệt trong bối cảnh ngành du lịch vẫn trên hành trình phục hồi sau đại dịch.

Theo tính toán, để đạt được con số này, Việt Nam cần thu hút thêm khoảng 2,75 triệu lượt khách mỗi tháng trong thời gian còn lại của 2025. Dù đã đón 14 triệu lượt khách trong 8 tháng đầu năm, con số này vẫn đòi hỏi quý cuối cùng phải tăng trưởng mạnh mẽ để kịp đạt kế hoạch.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, thừa nhận sản phẩm du lịch của Việt Nam gần như không thay đổi trong suốt 10-15 năm qua, dẫn đến thiếu sức hút với nhóm khách quốc tế cao cấp. Ông kêu gọi toàn ngành chuyển từ tư duy quảng bá những gì sẵn có sang tập trung cung cấp đúng những gì du khách đang tìm kiếm.

“Chúng ta cần một sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của du khách hiện đại”, Travel And Tour Worl trích phát biểu của ông Thủy tại hội nghị ngày 18/9.

Du khách thăm thú Hội An. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiến lược trọng tâm là mở rộng đường bay và tăng năng lực vận chuyển, khuyến khích các hãng hàng không giảm giá, mở tuyến mới, tận dụng chính sách miễn thị thực vừa được mở rộng.

Từ đầu tháng 8, 12 quốc gia châu Âu như Bỉ, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Sĩ… được miễn thị thực lưu trú tối đa 45 ngày, nâng tổng số lên 24 nước miễn đơn phương và 39 nước miễn song phương, mở ra cơ hội thu hút khách dài ngày.

Song song đó, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) đẩy mạnh tiếp thị số và tổ chức các chuyến fam trip cho các hãng lữ hành quốc tế, nhằm quảng bá trực tiếp sản phẩm du lịch và tăng lượng đặt phòng trong quý IV.

Về thị trường trọng điểm, theo ông Phạm Hà, Tổng giám đốc điều hành Lux Group, Việt Nam nên ưu tiên các thị trường du lịch ngắn ngày đang phát triển mạnh tại Đông Á, đặc biệt như: Trung Quốc đại lục, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản... Đây là nhóm khách tiềm năng, đi du lịch thường xuyên với số lượng lớn nhờ vị trí địa lý gần.

Hai du khách Salvatore Bosco và Eugenio Grosso Sgarrillo xem trực thăng tại một con phố ở Hà Nội sáng 21/8. Ảnh: Đan Châu.

Việc tăng cường khả năng tiếp cận từ các thị trường này sẽ giúp Việt Nam khai thác hiệu quả nhóm du khách tìm kiếm điểm đến giá cả phải chăng và thuận tiện. Đồng thời, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu hút thị trường đường dài như Nga và Tây Âu, nơi nhu cầu du lịch dự kiến tăng mạnh trong những năm tới. Việc mở rộng chính sách miễn thị thực cho các nước như Thụy Sĩ, Ba Lan, Slovenia sẽ tạo thêm động lực để du khách từ những thị trường này lựa chọn Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam có thể áp dụng các ưu đãi tương tự Thái Lan, như tặng vé máy bay nội địa khứ hồi hoặc phiếu mua sắm miễn phí, nhằm khuyến khích du khách kéo dài thời gian lưu trú và khám phá nhiều điểm đến hơn trong cùng một hành trình.

Thách thức phía trước là không nhỏ, khi Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp với các “cường quốc du lịch” như Thái Lan và Malaysia, những quốc gia đã xây dựng thương hiệu và giữ thị phần ổn định trong khu vực nhiều năm qua. Đây sẽ là phép thử lớn cho ngành du lịch Việt Nam trên hành trình khẳng định vị thế và từng bước trở thành trung tâm du lịch hàng đầu Đông Nam Á.