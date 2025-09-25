'Thủ phủ rùa biển' Việt Nam được công nhận quốc tế

Sau nhiều nỗ lực bảo tồn thiên nhiên, VQG Côn Đảo được công nhận "Danh lục Xanh", đánh dấu bước tiến trong công tác bảo tồn, giữ gìn sự và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

VQG Côn Đảo đã được công nhận "Danh lục Xanh" sau nhiều nỗ lực bảo tồn thiên nhiên. Ảnh: Linh Huỳnh.

VQG Côn Đảo (đặc khu Côn Đảo, TP.HCM) được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công nhận vào "Danh lục xanh" (IUCN Green List) từ ngày 12/9. Đây là đơn vị thứ 101 trên thế giới và là khu bảo tồn thứ ba của Việt Nam được vinh danh, sau VQG Cát Tiên (Đồng Nai) và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình).

Danh lục Xanh của IUCN là chứng nhận dành cho những vườn quốc gia, khu bảo tồn có quản lý hiệu quả, hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và lợi ích cộng đồng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc VQG Côn Đảo, cho biết Côn Đảo đã được TP.HCM định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới là phát triển "xanh, thông minh". Việc VQG Côn Đảo được IUCN công nhận là một trong những khu bảo tồn Danh lục Xanh của thế giới lần này là cơ hội để Côn Đảo nâng tầm giá trị, nâng cao vị thế trong khu vực và vươn tầm quốc tế.

"Danh hiệu này không chỉ khẳng định mô hình quản lý bền vững, mà còn giúp Côn Đảo quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái gắn với sinh kế cộng đồng một cách thông minh, bền vững. Bảo tồn để phát triển, phát triển phải đi cùng bảo tồn - đó là hướng đi chúng tôi đang theo đuổi", ông Pho chia sẻ.

Các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn động vật hoang dã được thực hiện nghiêm ngặt. Ảnh: Linh Huỳnh.

VQG Côn Đảo rộng gần 20.000 ha, gồm 16 đảo lớn nhỏ, trong đó có hơn 5.800 ha diện tích bảo tồn rừng trên các hòn đảo và 14.000 ha diện tích bảo tồn biển. Đây là khu bảo tồn có vai trò đặc biệt trong việc gìn giữ đa dạng sinh học với sự kết hợp độc đáo giữa rừng và biển, và là nơi trú ẩn cho nhiều loài động - thực vật quý hiếm.

Đây là nơi sinh sống của hơn 1.000 loài thực vật và 155 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó nhiều loài đặc hữu như khỉ đuôi dài Côn Đảo, chim điên bụng trắng. Hệ sinh thái biển cũng đặc biệt phong phú với 360 loài san hô, cỏ biển và hàng nghìn loài sinh vật biển quý hiếm.

Đặc biệt, Côn Đảo được coi là "thủ phủ rùa biển" của Việt Nam. Mỗi năm, hàng nghìn cá thể rùa mẹ lên bãi cát đẻ trứng. Công tác bảo tồn rùa biển được VQG phối hợp chặt chẽ với IUCN triển khai, góp phần quan trọng trong mạng lưới bảo tồn rùa biển toàn cầu.

Trước đó, năm 2013, VQG Côn Đảo đã được Ban Thư ký Công ước Ramsar công nhận là Khu đất ngập nước quan trọng quốc tế, đồng thời trở thành khu Ramsar biển đầu tiên của Việt Nam.