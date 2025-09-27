Tiết canh lọt top 100 món tệ nhất thế giới

Xếp ở vị trí thứ 37, tiết canh là món ăn duy nhất của Việt Nam lọt top 100 món ăn tệ nhất trên thế giới do TasteAtlas bình chọn.

Món tiết canh Việt Nam thường ăn kèm cùng đậu phộng và rau răm. Ảnh: Shutter Stock.

Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas công bố danh sách 100 món ăn tệ nhất thế giới 2025.

Trong đó, món tiết canh của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng với tổng điểm 2,5/5 sao, xếp hạng 37/100.

Tiết canh là món ăn truyền thống của Việt Nam có màu đỏ đặc trưng, được chế biến từ huyết tươi của động vật, hòa cùng nước mắm.

Phần huyết sau đó được nêm nếm với gia vị, kết hợp với phần nhân gồm thịt, nội tạng heo băm nhuyễn, rồi để đông lại. Khi đông, hỗn hợp biến thành dạng đặc sánh như thạch, thường được rắc thêm đậu phộng rang giã nhỏ, rau răm và lá bạc hà để tăng hương vị.

Blodpalt là loại bánh bao bổ dưỡng màu nâu sẫm được chế biến từ bột lúa mạch đen hoặc lúa mạch và tiết động vật. Ảnh: Richard Remberg.

Món ăn này thường chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt. Dù gây nhiều tranh cãi vì nguy cơ nhiễm khuẩn và ký sinh trùng từ thịt, món ăn vẫn chưa bị cấm chính thức, Taste Atlas viết. Trong các loại tiết canh, tiết canh vịt là món phổ biến nhất.

Với nhiều du khách quốc tế, món ăn này được xem là "kinh dị" và là nỗi ám ảnh của rất nhiều người.

Món đầu cừu Svið khiến nhiều thực khách ám ảnh khi nhìn trực tiếp. Ảnh: TasteAtlas.

Đứng đầu bảng xếp hạng tệ nhất năm nay là món Svið (đầu cừu) của Iceland. Món ăn này gồm đầu cừu nướng, ăn cùng củ cải nghiền, khoai tây,...

Tương tự như tiết canh, blodpalt - món ăn được làm từ huyết tuần lộc của Phần Lan cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng ở vị trí thứ 2. Đây vốn là món ăn truyền thống của các quốc gia vùng Bắc Âu với nhân bánh gồm hỗn hợp hành tây xào với thịt xông khói thái hạt lựu, ăn kèm thịt lợn chiên, mứt việt quất và bơ.

Món tằm chiên giòn (Hon mhai) của Thái Lan, đầu vịt quay, tiết canh vịt và miến vịt của Trung Quốc, trứng vịt lộn của Philippines,... cũng góp mặt trong danh sách này của Taste Atlas.