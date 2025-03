Chao, nước mắm Việt Nam lần đầu kết hợp với sườn cừu Australia

Lưu ngay loạt nhà hàng cho cuộc hẹn 8/3 tại TP.HCM

0

The OX Not Only OX, Å by TUNG, Mars Venus… là những nhà hàng mang phong cách trẻ trung, thực đơn hiện đại cho buổi hẹn ngày 8/3.