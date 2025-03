Lưu ngay loạt nhà hàng cho cuộc hẹn 8/3 tại TP.HCM

The OX Not Only OX, Å by TUNG, Mars Venus… là những nhà hàng mang phong cách trẻ trung, thực đơn hiện đại cho buổi hẹn ngày 8/3.

Thưởng thức ẩm thực Á - Âu trong không gian thanh lịch, lãng mạn là sự lựa chọn của nhiều người để mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngay từ đầu tháng, nhiều nhà hàng ở TP.HCM đã bổ sung thực đơn thiết kế riêng cho ngày của một nửa thế giới. Tri Thức - Znews gợi ý 5 nhà hàng cho bữa tối nhẹ nhàng cùng gia đình, người yêu, bạn bè thân thiết hoặc những đồng nghiệp nữ. ROCK Kitchen & Bar Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 Mức giá: Từ 110.000 đồng/món

Từ 110.000 đồng/món Thực đơn: Whispers Of Love Tại sao nên ghé? Thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên, dung hòa giữa nội thất gỗ, phụ kiện kim loại và đá tự nhiên.

Không gian riêng tư, đèn vàng ấm cúng, thích hợp trò chuyện thân mật. Bàn ăn đặt để hoa tươi, khăn ăn theo mùa lễ hội.

Menu mang phong cách Á - Âu với nhiều sự lựa chọn. Món ăn được bày trí vừa mắt nhưng không kém phần sang trọng. Bánh tart rong biển nho khô, cá hồi nướng gỗ, mì hải sản… là những món bán chạy nhất. Đồ uống gồm một số loại cocktail, trà và cà phê.

Menu ngày Quốc tế Phụ nữ có 4 món được đầu bếp thiết kế riêng, gồm xà lách cá ngừ kiểu Pháp, sò điệp Nhật áp chảo, thăn vai bò Úc nướng và tiramisu.

Tối ngày 8/3 có biểu diễn violin để tiếp thêm cảm xúc cho buổi hẹn hò. Lưu ý Hương vị món ăn tương đối.

Khâu phục vụ đôi lúc còn thiếu chuyên nghiệp. The OX Not Only OX Địa chỉ: Đường Đông Du, quận 1

Đường Đông Du, quận 1 Mức giá: Từ 59.000 đồng/món

Từ 59.000 đồng/món Thực đơn: Blooming Day Tại sao nên ghé? Nhà hàng nằm cuối hẻm nhỏ, không gian yên tĩnh. Thiết kế theo phong cách cổ điển, sang trọng từ cánh cổng gỗ đến đèn chùm. Sử dụng tone màu nâu chủ đạo khiến bữa tối trở nên ấm áp và riêng tư.

Không gian bếp mở, thực khách có cơ hội quan sát quá trình nấu nướng của đầu bếp.

Ẩm thực phong cách fusion, dùng 80% nguyên liệu Việt Nam và 20% nguyên liệu nhập khẩu để nâng tầm món ăn. Cách bày trí món chuyên nghiệp. Ngoài món lẻ còn có set menu 4-6 món, tuyển chọn bởi đầu bếp. Những món được đánh giá cao gồm gỏi tôm sốt lá é, cá tuyết nướng, gà mắc khén…

Menu ngày Quốc tế Phụ nữ đúc kết từ những nguyên liệu thượng hạng, chế biến kiểu đương đại để giữ lại độ tươi. Bàn ăn trang trí hoa tươi, nến thơm hoàn toàn miễn phí.

Tối ngày 8/3 có biểu diễn hòa tấu piano, guitar và saxophone. Lưu ý Hương vị món chưa đồng đều. Zumwhere Địa chỉ: Đường Đông Du, quận 1

Đường Đông Du, quận 1 Mức giá: Từ 79.000 đồng/món

Từ 79.000 đồng/món Thực đơn: Season Of Love Tại sao nên ghé? Không gian trẻ trung với tone màu be dịu mắt. Bàn ghế bố trí từ tầng trệt đến tầng 3, mỗi bàn được thắp sáng bằng đèn vàng, kết hợp nội thất đan lát.

Có không gian ngoài trời thoáng mát và trong nhà ấm cúng.

Theo đuổi phong cách ẩm thực izakaya từ Nhật Bản. Thực đơn thiên về món ăn Nhật, hương vị chuẩn truyền thống và bày trí hiện đại. Bán chạy nhất là sashimi, cá hồi miso và salad. Ngoài ra, trong thực đơn còn có một số món Á - Âu để đa dạng hóa lựa chọn.

Set menu thiết kế riêng cho ngày Quốc tế Phụ nữ gồm 2 khẩu phần ăn, chế biến từ nguyên liệu tươi sống. Mức giá 999.000 đồng. Bàn ăn trang trí trụ bóng, nến và hoa khô khiến bữa tiệc thêm lãng mạn.

Nhân viên làm hài lòng thực khách vì nhiệt tình, nhanh nhẹn. Lưu ý Khẩu phần ít so với mức giá. Å by TUNG Địa chỉ: Đường Đặng Dung, quận 1

Đường Đặng Dung, quận 1 Mức giá: Khoảng 2 triệu/set

Khoảng 2 triệu/set Thực đơn: A Feast of Hospitality Tại sao nên ghé? Không gian đậm chất Bắc Âu, lấy cảm hứng từ phong cách kiến trúc hiện đại lược giản (neo-modern). Bố trí 2 đảo bếp mở phóng khoáng để chào đón thực khách.

Nội thất đặt để có chủ đích, từ chiếc đèn nhũ thạch thả trần đến mảng tường 3D chuyển mình theo độ tăng giảm của ánh sáng. Toàn bộ trần phòng ăn được thắp sáng bởi những dải màu cực quang lung linh.

Tasting menu chuẩn fine dining, thay đổi 3 tháng một lần. Mỗi thực đơn là một bản giao hưởng hương vị, hoà quyện nguyên liệu truyền thống của Việt Nam cùng mỹ vị ngoại nhập cao cấp.

Set menu mới ra mắt trong tháng 3 gồm những món ăn mang đậm hương vị Việt, nhưng được làm mới theo tay nghề của bếp trưởng. Lưu ý Khẩu phần mỗi món khá ít. Mars Venus Địa chỉ: Đường Hoàng Dư Khương, quận 10

Đường Hoàng Dư Khương, quận 10 Mức giá: Khoảng 500.000 đồng/set

Khoảng 500.000 đồng/set Thực đơn: Sour Tại sao nên ghé? Nằm trong một ngôi nhà cổ châu Âu, mang đến không gian vừa ấm cúng vừa sang trọng. Cách sắp xếp ánh sáng tạo cảm giác bay bổng và lãng mạn.

Mỗi bàn có vách ngăn để đảm bảo sự riêng tư trong lúc dùng bữa.

Nhà hàng chuyên bán món Á - Âu, gồm set menu 2 người, set menu tùy chọn và món gọi lẻ. Nguyên liệu chú trọng vào những loại thịt chất lượng cao như bò Mỹ, sò điệp Nhật, nạc vai ngoại, gan ngỗng Pháp, tôm hùm Canada, sườn cừu Pháp, vẹm New Zealand…

Cách trình bày món ăn nhẹ nhàng, khẩu phần vừa đủ.

Menu dành riêng ngày Quốc tế Phụ nữ thiết kế theo phương châm "bùng nổ vị giác", gồm súp nhum biển, rau xanh ăn kèm cá hồi nướng ngậy, ốc hương sốt trứng muối, nạc nọng nướng xém cạnh, thịt bò sốt tiêu xanh và mousse caramel. Đặc biệt là đồ uống mang tên Her làm từ quả mọng. Lưu ý Thực khách nên đặt bàn trước vì lượng khách đông

Beefsteak xử lý đôi khi còn dai. Mục Du lịch - Ẩm thực gửi tới độc giả những tựa sách "gối đầu giường" cho người mê nội trợ. Bất kể là ẩm thực đường phố hay nhà hàng sang trọng, mỗi món ăn, mỗi phong cách nấu nướng đều có một câu chuyện riêng, những bí quyết không phải ai cũng biết. > Xem thêm: Sách cho những tâm hồn ăn uống Chi hàng chục triệu đồng thuê đầu bếp đến nhà bày tiệc tất niên Những ngày cận Tết, nhu cầu tổ chức tiệc tất niên tại nhà tăng mạnh. Nhiều đầu bếp cùng những cộng sự nấu nướng không nghỉ, nguyên liệu cũng rơi vào tình trạng thiếu hụt. Một ngày hát bội trong quán bar tại TP.HCM Vượt qua định kiến cũ kỹ, kén người nghe, người nghệ sĩ đưa những đoạn trích hát bội vào không gian "xập xình" của quán bar, phục vụ khán giả trong và ngoài nước ở TP.HCM.