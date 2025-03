Món ăn duy nhất được 'flex' trong MV tiền tỷ Bắc Bling

Bên cạnh các địa danh nổi tiếng của Bắc Ninh, ekip sản xuất Bắc Bling còn khéo léo đưa món đậu Trà Lâm - một trong những đặc sản dân dã, gắn liền với mảnh đất "quan họ" vào MV.

Dù ra mắt hơn 10 ngày, MV Bắc Bling của Hoà Minzy kết hợp cùng với danh hài Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bên cạnh những thành tích vô tiền khoáng hậu, nhiều địa điểm du lịch, nét văn hóa nổi bật của Bắc Ninh được ekip lồng ghép vào MV mang đến một sản phẩm âm nhạc ấn tượng. Nhiều khán giả còn ví von Bắc Bling như màn “flex” đầy tự hào của người dân Bắc Ninh về mảnh đất Kinh Bắc đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Đáng chú ý, món ăn duy nhất xuất hiện trong MV "tiền tỷ" của ca sĩ Hòa Minzy chính là đậu phụ Trà Lâm - đặc sản dân dã, nức tiếng hàng trăm năm của làng nghề Trà Lâm (xã Trí Quả, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Phân cảnh Tuấn Cry thưởng thức món đậu gù trong MV gây chú ý. Ảnh: MV Bắc Bling.

Làng đậu phụ Trà Lâm có tuổi nghề truyền thống hơn 300 năm. Tương truyền, năm 1640, Thiền sư Chuyết Chuyết đi từ chùa Phật Tích sang chùa Bút Tháp đã truyền nghề làm đậu cho bà con Trà Lâm. Từ đó đến nay, nghề làm đậu được dân làng kế tục từ đời này qua đời khác.

Đậu Trà Lâm, phổ biến với cái tên "đậu gù", hình khối, kích thước to hơn hẳn so với các loại đậu thông thường. Trước đây, việc ép đậu phải thực hiện 2 lần, với khuôn nén thô sơ nên khi chồng 2 tầng đậu nhỏ vào để nén thành bìa đậu to thường không đủ, tạo ra hình dáng trông hơi méo (gù).

Ngày nay, người ta chế tạo ra loại khuôn to, có thể nén được cả bìa đậu có trọng lượng 500-600 gam, vừa cầm chắc tay vừa cho ra được bìa đậu có da màu vàng óng, dậy mùi thơm béo ngậy.

Những bìa đậu phụ vuông vức và to hơn mức bình thường ở đây được dân làng gọi là đậu gù. Ảnh: Bắc Ninh 24h.

Mỗi ngày, các công đoạn làm đậu, ép khuôn sẽ hoàn tất vào trước 5h để kịp đem bán cho các chị, các mẹ đi chợ sớm hoặc giao đi các tỉnh, thành lân cận như Hà Nội, Bắc Giang, Hưng Yên... Món đậu gù nổi tiếng cứ thế xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày của người dân vùng đất Kinh Bắc cũng như nhiều tỉnh miền Bắc.

Thôn Trà Lâm hiện có hơn 600 hộ, trong đó có hơn 400 hộ trực tiếp làm đậu, giải quyết nhu cầu cho hơn 700 lao động, với mức thu nhập trung bình 3 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, đậu gù vẫn giữ được độ mềm mịn, hương vị béo ngậy, thơm ngon đặc trưng.

Người làng nghề Trà Lâm cho hay bí quyết để có bìa đậu gù thơm ngon, mềm mịn, bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngoài việc chọn lựa được những hạt đỗ chất lượng tốt, quá trình ngâm, xay, vắt, đun ở nhiệt độ và thời gian thích hợp cũng là những công đoạn cực kỳ quan trọng, quyết định đến chất lượng của bìa đậu.

Đậu không có chất phụ gia, bảo quản dài hạn nên người dùng cần thưởng thức ngay trong vòng 5 tiếng kể từ khi đậu rời khuôn. Ngoài ra, muốn hương vị trọn vẹn, đậu cũng phải được bảo quản ở nhiệt độ nhất định, nếu không món ăn dễ bị lên men, chua và không thể sử dụng.

Có nhiều cách thưởng thức đậu gù Trà Lâm nhưng ngon nhất vẫn là chiên giòn, ăn kèm với rau kinh giới chấm cùng chút mắm tôm cho dậy mùi. Ngoài ra, người dùng cũng có thể ăn tươi (đậu sống) kèm với nước chấm pha tỏi hoặc mắm tôm kèm chanh ớt, để cảm nhận được vị béo, bùi của đậu.

Tính đến chiều 10/3, MV Bắc Bling cán mốc 34 triệu views, đứng top 1 trending YouTube Việt Nam và top 2 trending âm nhạc toàn cầu, lượt xem vẫn tăng nhanh chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Đây là sản phẩm âm nhạc được đông đảo người dân Việt Nam yêu thích và ủng hộ bởi sự đầu tư hoành tránh, tỉ mỉ, chỉn chu và đặc biệt mang đậm nét văn hóa truyền thống lâu đời của vùng đất Kinh Bắc.