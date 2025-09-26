Một đêm trăng, ba miền đất, muôn vị bánh Trung thu hội tụ

Trên bản đồ ẩm thực Việt, mỗi chiếc bánh Trung thu ở ba miền Bắc - Trung - Nam là mảnh ghép văn hóa đặc sắc, kết nối giữa giá trị truyền thống và hơi thở hiện đại.

Trung thu trong ký ức mỗi người thường mang màu sắc riêng, nhưng đều thấp thoáng ánh lồng đèn rực rỡ nơi góc phố, hương thơm bánh nướng, bánh dẻo quấn quýt bên mâm cỗ đêm rằm. Ẩn sau mỗi chiếc bánh là tâm tình của từng miền đất, gửi gắm trong lớp vỏ, trong hương nhân, tạo nên bản hòa tấu hương vị phong phú.

Nếu miền Bắc lưu giữ hương vị truyền thống qua cách chế biến cầu kỳ, thì miền Trung lại gửi gắm sự mộc mạc, dân dã trong từng chiếc bánh, miền Nam lại chuộng cách biến tấu sáng tạo, độc đáo, mang hơi thở hiện đại. Hãy cùng khám phá hương vị bánh Trung thu ba miền, để thấy mỗi vùng đất đều góp “dấu ấn riêng” làm nên mùa trăng rực rỡ.

Miền Bắc giữ trọn ký ức và tinh thần đoàn viên

Tết Trung thu ở miền Bắc in đậm dấu ấn tiếng trống lân rộn ràng, đèn giấy ngũ sắc và đặc biệt là hương thơm nồng nàn của bánh nướng, bánh dẻo. Chỉ cần dạo qua những con phố quanh Hàng Mã, bạn sẽ cảm nhận không khí tưng bừng, ánh sáng lung linh của lồng đèn hòa quyện mùi bánh lan tỏa, gợi nhắc bao mùa trăng đã đi qua.

Bánh Trung thu miền Bắc gắn liền sự cầu kỳ, lưu giữ trọn vẹn hương vị truyền thống. Bánh nướng ngon đúng chuẩn phải có lớp vỏ vàng sậm, được nướng vừa lửa để khi cắt ra không khô nứt mà vẫn giữ được độ mềm mại. Bên trong là phần nhân với hạt sen, đậu xanh, mứt bí, lạp xưởng, trứng muối… được cân chỉnh tỷ lệ hợp lý, cân bằng giữa hương vị ngọt bùi, béo mặn. Còn bánh dẻo vị thanh hơn nhờ lớp vỏ bột nếp trắng ngần ôm lấy phần nhân đậm đà, tượng trưng sự gắn kết và trọn vẹn ngày đoàn viên.

Bánh nướng cốm (trái) và bánh dẻo cốm được người miền Bắc ưa chuộng. Ảnh: Gia Trịnh.

Tại Hà Nội, một trong những địa chỉ bán bánh cổ truyền và bánh ngọt được nhiều người biết đến là tiệm Gia Trịnh. Tiệm nổi tiếng với bánh Trung thu nướng cốm và bánh dẻo cốm. Bánh nướng vàng óng, thơm hương cốm non, kết hợp nhân dẻo mềm pha chút bùi ngậy của đậu xanh; trong khi bánh dẻo ngọt vừa phải, ăn vào cảm giác nhẹ nhàng, không bị ngán.

Ngoài Gia Trịnh, tiệm Hùng Lương cũng được thực khách yêu thích. Bánh Trung thu nướng thập cẩm truyền thống ở đây “ghi điểm” bởi phần nhân đầy đặn với hạt sen, hạt bí, lạp xưởng, trứng muối… tạo cảm giác phong phú, trọn vẹn như ý nghĩa đoàn viên.

Bánh truyền thống luôn mang đến hương vị khó quên. Ảnh: Bánh gia truyền Hùng Lương.

Miền Trung đơn sơ nhưng đong đầy sự gắn kết gia đình

Bánh Trung thu miền Trung gắn liền sự mộc mạc, gần gũi, phản ánh nếp sống giản dị của con người nơi đây. Bánh kích thước nhỏ gọn, vừa tay, lớp vỏ chắc, thơm nhờ mè rang và bột mì đã trở thành nét đặc trưng riêng. Nhân bánh thường có đậu xanh bùi, mè trắng, đôi khi thêm chút rượu để dậy mùi. Vị cay nhẹ cũng là hương vị đặc trưng, phản ánh khẩu vị của vùng đất nắng gió. Dẫu vậy, sự giản dị không làm bánh giảm sức hút, ngược lại tạo cảm giác gần gũi và chân chất.

Bánh dẻo nhân hạt sen, sầu riêng béo bùi, lạ miệng.

Ngày nay, nhiều tiệm bánh ở Huế hay Đà Nẵng như Lạc - bếp bánh của mẹ hay Bánh mì Bảo Tiên mang đến làn gió mới với biến tấu bánh nướng mè đen, bánh dẻo nhân hạt sen, hay thậm chí nhân sầu riêng. Thế nhưng, dù sáng tạo đến đâu, tinh thần mộc mạc vốn có vẫn luôn được giữ gìn. Không cần bao bì cầu kỳ, chỉ một chiếc hộp nhỏ, vài chiếc bánh bên bình trà ấm là cả gia đình có thể ngồi quây quần ngắm trăng và thưởng bánh, cùng nhau tạo nên khoảnh khắc đoàn viên đáng nhớ.

Giản dị nhưng chan chứa tình thân, mỗi chiếc bánh Trung thu nơi đây như thay lời nhắn gửi về sự gắn kết bền chặt trên mảnh đất vốn khắc nghiệt nhưng đậm nghĩa tình.

Miền Nam rực rỡ sắc vị và hào sảng

Văn hóa hội nhập mạnh mẽ, đời sống đô thị nhộn nhịp và gu ẩm thực phóng khoáng đã mang đến cho bánh Trung thu miền Nam diện mạo khác biệt, biến đổi không ngừng qua từng mùa trăng. Từ truyền thống đến hiện đại, điểm chung của bánh nơi đây là sự đa dạng và hào sảng, luôn sẵn sàng đón nhận điểm mới nhưng vẫn giữ nét gần gũi thân quen. Điển hình là bánh Trung thu dừa lá dứa - sự kết hợp mộc mạc giữa những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại mang đến trải nghiệm đầy mới lạ. Vị ngọt thanh của dừa hòa cùng hương thơm lá dứa đặc trưng, xen lẫn chút mặn mà của trứng muối, tất cả được bao bọc trong lớp vỏ mềm mịn, tạo nên vị bánh béo dịu mà vẫn đậm hương tự nhiên.

Phiên bản bánh dừa lá dứa (trái) và kim sa socola. Ảnh: Katinat.

Trong khi đó, phiên bản bánh Trung thu kim sa nhân socola từ Katinat lại cuốn hút bởi phần nhân socola mềm mịn, sánh tan chảy, thêm vào hạt sen nghiền. Vị socola được điều chỉnh ngọt dịu, xen lẫn chút đắng nhẹ, mang đến hậu vị nhẹ nhàng, thanh hơn.

Ngoài ra, tiệm Kênh Bà Châu cũng góp mặt mùa trăng với bánh Trung thu khoai môn - thức bánh mang hương vị dân dã nhưng đủ sức chinh phục khẩu vị khó tính. Lớp vỏ bánh được nướng vàng thơm, nhân khoai môn tím bùi, ngọt vừa phải mang đến hương vị mới lạ.

Nhiều loại nhân bánh được biến tấu mới lạ để phù hợp hơn với nhu cầu thưởng thức của người miền Nam. Ảnh: @kenhbachau.

Trung thu là Tết đoàn viên và ý nghĩa của những chiếc bánh nằm ở khoảnh khắc sẻ chia. Dù bạn rung động trước nét hoài cổ của Hà thành, thương mến sự chân phương miền Trung, hay hào hứng với nét phá cách và phóng khoáng của miền Nam, ShopeeFood đều có thể mang hương vị đó về tận nhà với BST “Sắm bánh Trung thu, giảm 50.000 đồng”. Chỉ một cú chạm nhẹ, cả tinh thần Trung thu được gói ghém trọn vẹn trong mâm cỗ đoàn viên, để niềm vui đêm trăng thêm tròn đầy.