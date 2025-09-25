Tăng 90% lượng khách Trung Quốc tìm kiếm Việt Nam

Ngành du lịch Việt Nam ghi nhận mức độ quan tâm du lịch giữa nước ta và Trung Quốc gia tăng đáng kể, đặc biệt là khi hai nước khai thác thêm nhiều đường bay mới.

Phương Mỹ Chi đón ca sĩ Khả Lâu (Trung Quốc) đến TP.HCM, ngày 15/7. Ảnh: Phương Mỹ Chi.

Theo dữ liệu Agoda công bố ngày 24/9, lượng tìm kiếm Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong tháng 7-8 tăng 90% so với cùng kỳ năm 2024.

Động lực tăng trưởng này đến từ việc khai thác thêm các đường bay thẳng mới, kết nối Hà Nội với nhiều điểm đến tại Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An.

Cụ thể, lượng tìm kiếm đến Ninh Ba tăng 77%, Thành Đô tăng 20%, Thượng Hải tăng 68% và Tây An tăng đến 130%. Điều này phản ánh nhu cầu du lịch đa dạng từ trải nghiệm văn hóa, đến khám phá các khu đô thị sầm uất hay những điểm ít người biết.

Thêm lựa chọn đường bay, Hà Nội đang ở vị thế nổi bật để thu hút du khách Trung Quốc. Lượng tìm kiếm thủ đô Việt Nam từ quốc gia này tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê, Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 8, chiếm một phần tư tổng lượng khách du lịch quốc tế.

Ở chiều ngược lại, du khách Việt Nam cũng thể hiện nhu cầu tăng cao khi lượng tìm kiếm du lịch đến Trung Quốc tăng 50% trong giai đoạn tháng 7-8 so với cùng kỳ 2024.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, chia sẻ: "Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để du khách xứ tỷ dân khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú của Việt Nam. Đồng thời tạo điều kiện khách du lịch Việt đến Trung Quốc trải nghiệm du lịch".

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda có trụ sở ở Singapore, gồm 7.000 nhân viên tại 27 quốc gia. Đơn vị sở hữu hệ sinh thái 6 triệu khách sạn và cơ sở nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, hơn 130.000 đường bay và hơn 300.000 hoạt động trải nghiệm. Trang web và ứng dụng đơn vị hỗ trợ 39 ngôn ngữ cùng bộ phận hỗ trợ khách hàng 24/7.