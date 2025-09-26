Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) lọt top khu phố tuyệt vời nhất thế giới 2025

Tạp chí Time Out vừa công bố danh sách "Những khu phố tuyệt vời nhất thế giới 2025", trong đó Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) là đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp ở vị trí 11.

Việc lạc vào những con phố nhộn nhịp, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa đã để lại nhiều ấn tượng khó phai cho du khách. Ảnh: Don Amatayakul.

Suốt 8 năm qua, tạp chí Time Out của Anh"săn lùng" những khu phố tiêu biểu nhất tại nhiều điểm đến, nơi vừa phản ánh nhịp sống hiện đại, vừa giữ được bản sắc địa phương.

Đứng đầu bảng năm nay là Jimbōchō (Tokyo, Nhật Bản), thiên đường sách cũ với hơn 130 hiệu sách, quán cà phê và tiệm cà ri đặc trưng. Theo sau là Borgerhout (Antwerp, Bỉ) - "trái tim sáng tạo" của thành phố với ẩm thực, nghệ thuật và lễ hội Borger Nocturne. Vị trí thứ 3 thuộc về Barra Funda (São Paulo, Brazil) - khu công nghiệp cũ khoác áo mới bằng những quán bar sáng tạo, trong khi Camberwell (London, Anh) xếp thứ 4 nhờ tinh thần trẻ trung, đa văn hóa.

Tuy nhiên, điểm nhấn đặc biệt với du khách đến Việt Nam chính là sự góp mặt của phường Nguyễn Thái Bình (nay là phường Sài Gòn) - khu phố vốn ít được nhắc đến so với những điểm đến du lịch khác tại TP.HCM.

Ở đây, người ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc: tiệm sửa xe, dòng xe máy nối dài, mùi bún riêu tỏa khói nghi ngút từ gánh hàng rong. Nhưng nếu chịu khó đi sâu hơn, một thế giới đầy bất ngờ hiện ra: quán bar giấu sau cánh cửa cuốn, chợ đồ cổ chen chúc những kỷ vật thời chiến, hay nhà hàng từng được vinh danh quốc tế.

Sự "lột xác" của khu phố thể hiện rõ qua những cái tên đang gây sốt: Leonardo - tiệm pizza mới mở chưa đầy một năm nhưng nhanh chóng thành "ngôi sao" của ẩm thực TP.HCM; ÔMM Mixology - quán bar được giới trẻ săn lùng; và Noriboi Omakase - nhà hàng Nhật Bản rời Thảo Điền sang chảnh để chọn Nguyễn Thái Bình làm điểm đến mới.

NAG Don Amatayakul (Thái Lan) từng bày tỏ sự choáng ngợp trước kiến trúc của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tại phố Nguyễn Thái Bình trong lần đầu đặt chân đến TP.HCM. Ảnh: Don Amatayakul.

Time Out gợi ý lịch trình lý tưởng cho du khách muốn khám phá con phố "ngầu" nhất thế giới ở TP.HCM:

Sáng: Ghé Bún Riêu cua ốc Phan Rang, nơi dân địa phương nạp năng lượng bằng bát bún nóng hổi. Sau đó, thưởng thức cà phê ở Hoàng Thị Café với phong cách retro.

Buổi trưa: Dạo phố Lê Công Kiều để ngắm đồ cổ, len vào chợ Dân Sinh để tận hưởng chút "lộn xộn thú vị". Ăn trưa ở Bếp Mẹ Ỉn, với những món cơm nhà Việt Nam đơn giản mà đậm vị.

Buổi chiều: Tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, hòa mình vào không gian nghệ thuật.

Buổi tối: Khởi động ở Madam Kew với cocktail Pink Riot ngọt dịu vị vải, cay nồng chút gừng, thưởng thức bữa tối nướng lửa gỗ đặc trưng ở Quince Eatery. Sau đó, bar-hopping qua 419.Bar (lối vào giấu sau tủ máy ảnh cổ) và kết thúc tại The Arth - nơi saxophone vang lên dưới chiếc đồng hồ nhà ga cổ kính.

Nếu đi vào thứ bảy, đừng bỏ lỡ buổi thử socola miễn phí ở Maison Marou lúc 15h, trước khi hòa mình vào nhịp sống sôi động của những quán bar đang "cháy" nhất thành phố.

Điều khiến Nguyễn Thái Bình trở nên khác biệt không chỉ ở ẩm thực hay giải trí. Đây là nơi quá khứ và hiện tại giao thoa - từ những quán ăn bình dân nuôi sống bao thế hệ lao động, đến những mô hình sáng tạo đang góp phần vẽ lại diện mạo mới cho TP.HCM.

Việc Nguyễn Thái Bình lọt top 20 khu phố "ngầu"nhất thế giới 2025 cho thấy TP.HCM không chỉ có phố Tây Bùi Viện sầm uất hay Thảo Điền hào nhoáng, mà còn có những góc phố bình dị, thân quen, nơi du khách có thể chạm vào nhịp sống thật sự của thành phố.