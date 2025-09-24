Nhà hàng pizza Việt Nam duy nhất lọt top 50 châu Á

Margherí là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng Top 50 nhà hàng pizza châu Á - Thái Bình Dương 2025, đồng thời giành giải "Màn trình diễn ấn tượng nhất năm".

Đây là lần thứ 2 nhà hàng Margherí của đầu bếp Ciro Sorrentino (giữa) lọt top 50 châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Il Clay.

Bảng xếp hạng danh giá do 50 Top Pizza - cẩm nang pizza uy tín hàng đầu thế giới - công bố trong lễ trao giải tại Viện Văn hóa Italy ở Tokyo (Nhật Bản).

Dẫn đầu danh sách năm nay là The Pizza Bar on 38th (Tokyo, Nhật Bản) - quán pizza nhỏ nhất thế giới chỉ vỏn vẹn 8 chỗ ngồi, do bếp trưởng Daniele Cason (Mandarin Oriental Tokyo) phụ trách. Xếp sau là RistoPizza by Napoli sta ca (Tokyo) ở vị trí thứ 2 và Fiata by Salvatore Fiata (Hong Kong) đứng thứ 3.

Các thứ hạng tiếp theo gồm: Massilia (Bangkok, Thái Lan) ở vị trí thứ 4; Crosta (Manila, Philippines) và SHOP225 (Melbourne, Australia) đồng hạng 5; da Susy (Ấn Độ) đứng thứ 6; a mano (Manila, Philippines) và Dante's Pizzeria (New Zealand) đồng hạng 7; Bottega (Bắc Kinh, Trung Quốc) đứng thứ 8; Spacca Napoli (Seoul, Hàn Quốc) thứ 9; Pizzeria Braceria CESARI!! (Nagoya, Nhật Bản) khép lại top 10.

Ngay sau đó, Margherí Pizza (phường Tân Hưng, TP.HCM) đứng thứ 11 châu Á - Thái Bình Dương 2025. Đồng thời, nhà hàng cũng góp mặt ở vị trí 67 trong danh sách 100 nhà hàng pizza ngon nhất thế giới do 50 Top Pizza bình chọn. Đây cũng là nhà hàng duy nhất của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng năm nay.

Không chỉ vậy, Margherí còn giành thêm giải thưởng "Màn trình diễn ấn tượng nhất năm - Performance of the Year 2025". Nhà hàng từng lọt Top 50 nhà hàng pizza ngon nhất châu Á - Thái Bình Dương vào năm ngoái.

Pizza Neapolitan với lớp bột được nhào kỹ, lên men lâu, giữ độ ẩm cao; vỏ mỏng với cạnh cháy xém nhẹ, giòn ngoài mềm trong. Ảnh: Margherí.

Margherí bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2023, do đầu bếp Ciro Sorrentino - người gốc Naples (Italy) sáng lập. Ciro gắn bó với nghề pizza từ khi còn nhỏ, từng làm việc tại nhiều nơi để trải nghiệm phong cách ẩm thực Neapolitan. Sau khi mở Margherí tại Italy, ông quyết định mang phong cách pizza truyền thống này đến Việt Nam.

Margherí tập trung phục vụ pizza Neapolitan đúng điệu - bột được nhào kỹ, lên men lâu, giữ độ ẩm cao; vỏ mỏng với cạnh cháy xém nhẹ, giòn ngoài mềm trong. Ngoài pizza, nhà hàng còn phục vụ pasta tươi mỗi ngày. Đầu bếp Ciro hạn chế pha trộn hương vị lạ để giữ trọn tinh thần ẩm thực Italy truyền thống.

Một số món bán chạy tại Margherí có thể kể đến: Smoky Beef Brisket - pizza bò hun khói kết hợp phô mai, đậm đà hương vị; 6 Cheese & Honey - sự hòa quyện của sáu loại phô mai cùng vị ngọt thanh của mật ong; và Bufalotta pizza với phô mai mozzarella sữa trâu đặc trưng.

Theo quy định, top 13 nhà hàng trong bảng xếp hạng châu Á - Thái Bình Dương sẽ tự động góp mặt trong danh sách 100 nhà hàng pizza ngon nhất thế giới và có mặt tại sự kiện toàn cầu tổ chức ở Naples (Italy) vào ngày 8/9.

Theo ban giám khảo - Barbara Guerra, Luciano Pignataro và Albert Sapere - phong trào pizza ở châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại Australia, Singapore và Hong Kong. Đây là cơ hội để văn hóa ẩm thực Italy lan tỏa sâu rộng hơn trong khu vực. Lễ trao giải năm nay cũng là dịp tưởng nhớ Margarita Forés - biểu tượng ẩm thực Italy tại nước ngoài, qua đời hồi tháng 2.