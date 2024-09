Chiếc pizza ngon nhất thế giới không nằm ở Italy

Giải thưởng 50 nhà hàng pizza hàng đầu thế giới năm 2024 đã được công bố và một nhà hàng ở Lower East Side (New York) đã giành vị trí cao nhất.

Una Pizza Napoletana đã xuất sắc dẫn đầu bảng xếp hạng 50 nhà hàng pizza hàng đầu thế giới năm 2024. Ảnh: Una Pizza Napoletana.

Nhà hàng Una Pizza Napoletana, được khai trương vào tháng 3/2022 bởi bậc thầy pizza Anthony Mangieri, đã đánh bại nhiều đối thủ ở Mỹ và cả những cửa tiệm pizza nổi tiếng ở Naples (Italy) - thánh địa của những người sành ăn pizza để đứng đầu đầu bảng xếp hạng.

Có tổng cộng 101 nhà hàng được vinh danh dù tên chính thức của giải thưởng là "50 Top Pizza Awards". Trong đó có 3 nhà hàng pizza của New York đã xuất hiện trong bảng xếp hạng là Ribalta ở vị trí số 19, Don Antonio ở vị trí số 30 và L'industrie Pizzeria ở vị trí số 80.

Italy vẫn thống trị danh sách với 41 nhà hàng trong khi Mỹ có tổng cộng 15 địa điểm được công nhận. Các quốc gia không thực sử nổi tiếng với nền ẩm thực pizza như Hàn Quốc, Ấn Độ, Bolivia cũng có đại diện xuất hiện trong danh sách.

Lý giải cho sự lựa chọn Una Pizza Napoletana là quán quân, 50 Top Pizza Awards chia sẻ trên trang web: "Ở một đất nước luôn quen với việc cho mọi thứ vào pizza, Anthony Mangieri mang đến những topping truyền thống và tinh khiết nhất với chất lượng đặc biệt. Marinara, Margherita, Cosacca và một chiếc đế pizza luôn làm mới mỗi ngày, dựa trên các thành phần có sẵn trên thị trường".

Những chiếc pizza được làm mới và hoàn toàn thủ công chinh phục thực khách và giới chuyên gia. Ảnh: Una Pizza Napoletana.

Đầu bếp Mangieri đã chia sẻ với CNN Travel qua mail: "Việc đạt được sự công nhận sau 30 năm theo đuổi sự nghiệp làm pizza đã cho tôi rất nhiều cảm hứng".

Nam đầu bếp đã lớn lên với "nỗi ám ảnh về pizza từ khi còn nhỏ". Mẹ Mangieri đã lái xe đưa anh đi đến tất cả các nhà hàng nổi tiếng ở New Jersey, New York và Connecticut để tìm kiếm "chiếc pizza hoàn hảo".

Mangieri tập trung vào các loại pizza lên men tự nhiên, nướng bằng củi với các thành phần như cà chua San Marzano tươi ngon, rau oregano dại, phô mai mozzarella, trâu DOP và muối biển Sicilia,... anh tập trung vào những điều cơ bản để đạt được kết quả.

"Điều tạo nên một chiếc pizza ngon trước tiên là phần bột. Không có một công thức cụ thể, mà là về độ ẩm và hiểu cách nhào bột và khả năng thích ứng với tất cả các biến số liên quan", Mangieri nói với CNN Travel.

Tại nhà hàng của ông, bột được lên men tự nhiên, có độ ẩm cao và được làm mới mỗi ngày khi quán mở cửa.

Chia sẻ về vinh quang khi nhận giải thưởng, Mangieri cho biết: "Sự công nhận này rất đáng trân trọng, tuy nhiên cuối cùng đó không phải là lý do tôi bắt đầu và cũng không phải là lý do tôi tiếp tục làm ra từng viên bột mà chúng tôi phục vụ tại Una sau ngần ấy năm. Nó thúc đẩy chúng tôi đến nhà hàng mỗi ngày và dành nhiều tình yêu, sự tập trung hơn và không coi bất cứ điều gì là điều hiển nhiên".

Anthony Mangieri đã theo đuổi sự nghiệp làm pizza đã được 30 năm. Ảnh: Una Pizza Napoletana.

Giải thưởng 50 Top Pizza Awards còn ca ngợi món kem tự làm và kem trái cây được chế biến theo mùa tại Una.

Danh sách các tiệm pizza hàng đầu thế giới năm 2024 theo Giải thưởng 50 tiệm pizza hàng đầu: Una Pizza Napoletana (New York, Mỹ), Diego Vitagliano Pizzeria (Naples, Italy), I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta, Italy), The Pizza Bar (Tokyo, Italy) Nhật Bản), Confine (Milan, Italy), Napoli on the Road (London, Anh), Tony's Pizza Napoletana (San Francisco, Mỹ) , I Tigli (San Bonifacio, Italy), Sartoria Panatieri (Barcelona, Tây Ban Nha ), 50 Kalò (Naples, Italy), Seu Pizza Illuminati (Rome, Italy).