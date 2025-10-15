Khách Trung Quốc bị ép 'không mua hàng, khỏi lên xe' ở Thái Lan

Một clip ghi cảnh hướng dẫn viên người Trung Quốc đe dọa “không mua, khỏi lên xe” khi đưa khách tham quan ở Thái Lan, buộc nhà chức trách vào cuộc xác minh.

Khách tham quan đảo Phuket ở Thái Lan ngày 19/1/2023. Ảnh: Reuters.

“Không mua, khỏi lên xe” - câu đe dọa lạnh lùng vang lên trong video giữa chuyến tham quan Thái Lan, đẩy cả đoàn du khách Trung Quốc vào thế bị ép buộc mua sắm.

Theo Bangkok Post, đoạn clip do một du khách ghi lại và đăng lên trang Facebook chuyên tin du lịch Thái Lan. Trong đó, người đàn ông, được cho là hướng dẫn viên người Trung Quốc, nói bằng tiếng Trung rằng đoàn sẽ dừng tại một cửa hàng miễn thuế, ai không mua “sẽ không được phép quay lại xe buýt”. Khi một số du khách phản đối, người này còn cảnh báo họ “sẽ không thể trở về Trung Quốc”.

Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng, vấp phải làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng hướng dẫn viên đã đăng ký hành nghề tại Thái Lan, họ kêu gọi cơ quan chức năng điều tra và xử lý người bị cho là hướng dẫn viên trái phép.

Hình ảnh trích từ video ghi lại cảnh một hướng dẫn viên người Trung Quốc yêu cầu khách phải mua hàng tại cửa hàng do anh ta chỉ định, nếu không “có thể không được trở về Trung Quốc”. Ảnh: ข่าววงการท่องเที่ยว.

Ngày 14/10, Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Du lịch & Thể thao, cho biết đã nắm vụ việc và “xem xét nghiêm túc”. Bộ yêu cầu phối hợp cảnh sát du lịch làm rõ địa điểm, thời gian, công ty lữ hành liên quan. Vị lãnh đạo nhấn mạnh Thái Lan đang bước vào mùa cao điểm nên việc củng cố niềm tin của du khách là tối quan trọng, nếu xác định có sai phạm, sẽ áp dụng biện pháp pháp lý nghiêm khắc.

Theo quy định, hướng dẫn viên hoạt động bất hợp pháp có thể đối mặt mức phạt tới 100.000 baht và/hoặc 1 năm tù. Doanh nghiệp lữ hành nếu bị xác định ép mua sắm hoặc "chặt chém" du khách một cách bất công có thể bị phạt đến 50.000 baht và đình chỉ giấy phép tối đa 6 tháng.

Vụ việc cũng gợi nhớ các “tour 0 đồng” từng gây nhức nhối tại Thái Lan, nơi doanh nghiệp bán tour siêu rẻ rồi bù đắp bằng việc ép khách mua sắm tại các điểm liên kết.

Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết bối cảnh sau đại dịch đã thay đổi, nhu cầu dịch vụ cao cấp và xu hướng đi tự túc của du khách Trung Quốc tăng lên, khiến mô hình tour giá rẻ suy giảm. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho hay hiện các quy định đã siết chặt hơn, cho phép văn phòng du lịch cấp tỉnh xử lý tại chỗ các trường hợp nghi vi phạm.

Đối với sự cố đang được chú ý, cơ quan chức năng cho biết công ty lữ hành Thái Lan liên quan có đăng ký hợp pháp, phía Trung Quốc và địa bàn hoạt động cũng đã được nhận diện.

Thông tin ban đầu tiết lộ, đơn vị lữ hành có thuê một hướng dẫn viên nước ngoài, đồng thời có một hướng dẫn viên người Thái đi cùng đoàn. Tuy vậy, vụ việc chưa được xếp vào nhóm “tour 0 đồng” vì còn phải xác định liệu gói tour có được bán dưới giá thành hay không.

Dù ở kịch bản nào, đại diện TAT khẳng định việc đe dọa khách du lịch là “không thể chấp nhận”. Cơ quan này cũng cảnh báo rủi ro từ các công ty lữ hành do người nước ngoài điều hành, đặc biệt từ những thị trường đang gia tăng khách đến Thái Lan như Ấn Độ và Israel và cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ để bảo vệ quyền lợi du khách.