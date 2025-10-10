Thi 'hoa hậu trâu' ở Thái Lan

Trong lễ hội đua trâu thường niên ở Thái Lan, những chú trâu không chỉ chạy đua trên đường đất mà còn khoe dáng trong phần thi "hoa hậu".

Một con trâu được tắm trước lễ hội đua trâu thường niên lần thứ 154 tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 6/10. Ảnh: Reuters.

Tod, chú trâu đực 5 tuổi, lần đầu tiên được chủ đưa đi thi sắc đẹp. Phần trong tai màu đỏ rực nổi bật trên bộ lông đen tuyền khiến nó lập tức thu hút ánh nhìn của người xem.

Tod là con trâu giống chính của ông Thawatchai Daeng-Ngam, một người vừa bán hàng rong vừa làm nông. Hôm 6/10, hai "chủ tớ" tham dự lễ hội đua trâu thường niên ở tỉnh Chonburi, cách Bangkok khoảng một giờ lái xe.

Từng là loài vật thô kệch gắn liền với ruộng đồng, trâu nước nay được tôn vinh như biểu tượng của sự cần cù và sức mạnh tại Thái Lan, theo AP.

Lễ hội diễn ra vào cuối tháng Âm lịch thứ 11, đánh dấu mùa gặt mới và tri ân những con vật từng đóng vai trò quan trọng trong nền nông nghiệp Thái.

Ngày nay, máy cày và máy kéo đã thay thế sức trâu. Nhiều con nếu không tham dự thi sắc đẹp sẽ bị bán lấy thịt.

Nhưng tại Chonburi, chúng trở thành tâm điểm của lễ hội với màn diễu hành sôi động. Học sinh biểu diễn múa truyền thống, những chú trâu đội vòng hoa, kéo theo cỗ xe gỗ bánh cao hơn 2 m chở chủ nhân và các cô gái mặc trang phục Thái cổ.

Ngoài phần thi sắc đẹp, khán giả còn được chứng kiến cuộc đua trâu trên đường đất dài 100 m, nơi những "tay đua" thúc giục trâu lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chú trâu nước tham gia lễ hội đua trâu tại tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 6/10. Ảnh: Lauren DeCicca.

Người đàn ông tên Pitun Rassamee mang đến cuộc thi chú trâu trắng 3 tuổi có tên Lookaew, nghĩa là "viên ngọc" trong tiếng Thái. Con trâu bạch tạng này từng thắng nhiều giải địa phương và Pitun hy vọng nó sẽ lọt top 5 năm nay.

Niềm tin ấy không phải không có cơ sở, bởi trong năm 2024, một con trâu albino khác từng giành nhiều danh hiệu được bán với giá kỷ lục 18 triệu baht (khoảng 672.000 USD ).

Trong khi đó, ông Thawatchai cho biết việc nuôi trâu dự thi hoa hậu với ông chỉ là sở thích.

"Tôi để Tod tự do trên đồng, mang nó đi thi chỉ để xem so với trâu nhà khác thế nào thôi", ông nói.

Theo ông Kijchai Angkhanawin, người chuyên chăm sóc trâu dự thi, ở các trang trại lớn, trâu được tắm hàng ngày và ăn khẩu phần đặc biệt gồm ngô, đậu nành, cám và vitamin.

"Chúng được đánh giá dựa trên độ cong của sừng, độ mượt của móng và vóc dáng tổng thể", ông nói, vừa xối nước lên những chú trâu to khỏe cao hơn hẳn những con khác.

Những chú trâu phô diễn sức mạnh trên đường đua tại lễ hội đua trâu ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, ngày 6/10. Ảnh: Reuters.

Papada Srisophon, trợ lý trưởng làng gần trung tâm chăn nuôi, cho biết lễ hội mỗi năm một quy mô hơn.

"Nếu không có cuộc thi này, nhiều nông dân sẽ bỏ trâu vì chẳng biết làm gì với chúng. Chính hoạt động này giúp họ tiếp tục gắn bó", cô nói.

Trong khu vực thi sắc đẹp, những chú trâu được nghỉ dưới bóng râm, xe cứu hỏa chở nước đến làm mát cho chúng, còn du khách xếp hàng chụp ảnh. Giám khảo trong trang phục cao bồi cẩn thận kiểm tra từng thí sinh.

Nhiều chủ trâu chia sẻ họ lớn lên cùng loài vật hiền lành này và vẫn coi chúng là một phần của gia đình, dù công việc đồng áng giờ ít cần đến.

"Máy móc có thể thay trâu cày ruộng, nhưng không thể thay tình cảm. Người ta nói 'người nuôi trâu, trâu nuôi người'. Với tôi, chúng như người thân trong nhà", ông Thawatchai nói.