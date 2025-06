Mùa len trâu Tây Ninh ấn tượng nhìn từ trên cao

"Mùa len trâu" là cách gọi của người miền Tây Nam Bộ, chỉ thời điểm các cánh đồng ngập nước trong khoảng tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch. Trâu bò được người dân thả tự do đi tìm bãi cỏ trên những vùng đất cao để kiếm ăn và tránh nước lũ. Từ "len" trong tiếng Khmer có nghĩa là "đi tự do", chỉ việc chăn thả trâu một cách tự do trên những vùng đất cao hơn mặt nước lũ.