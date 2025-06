Nam thanh niên Trung Quốc ăn cắp tiền để đi 120 chuyến du lịch

Để thỏa mãn đam mê đi du lịch, một thanh niên ở Trung Quốc thực hiện hơn 120 chuyến đi trong và ngoài nước trong 3 năm qua bằng tiền ăn cắp từ ví và thẻ tín dụng.

Cảnh sát tiến hành bắt giữ An sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong các khoản chi tiêu. Ảnh: Sohu.

Chàng trai họ An, 25 tuổi, vừa bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ với cáo buộc trộm cắp nhiều ví và thẻ tín dụng để có tiền đi du lịch, theo SCMP.

An tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu ở Thượng Hải và làm việc tại bộ phận nhân sự của một công ty lớn trong thành phố.

Theo đài truyền hình Thượng Hải, trong vòng 3 năm, An thực hiện hơn 120 chuyến đi khắp các thành phố của Trung Quốc và tới 7 quốc gia khác. Kinh phí chi trả cho những chuyến đi này đều bằng tiền mặt và thẻ tín dụng lấy cắp.

Nghi ngờ được đặt ra khi cảnh sát phát hiện mức thu nhập của An chỉ khoảng 10.000 nhân dân tệ ( 1.400 USD ) mỗi tháng, không đủ để chi trả cho lối sống du lịch xa hoa của chàng trai trẻ.

Nhân viên nhân sự họ An bị cáo buộc đã sử dụng tiền mặt và thẻ tín dụng đánh cắp để thực hiện các chuyến du lịch đến những quốc gia này. Ảnh: Sohu.

Vụ việc bắt đầu khi một người đàn ông họ Li đến công ty của An để phỏng vấn xin việc. Sau buổi phỏng vấn, Li nhận được thông báo từ ngân hàng rằng thẻ tín dụng của anh bị sử dụng để mua vé máy bay quốc tế dưới tên của An. Ngay sau đó, Li trình báo vụ việc với cảnh sát.

Tiến hành khám xét nơi ở của An, cảnh sát phát hiện thêm hai chiếc ví của các nạn nhân khác là Zhou và Zhang. Zhou, đồng nghiệp của An, cho biết trong ví có 1.000 nhân dân tệ và giấy tờ cá nhân. Do nghĩ không nghiêm trọng, Zhou đã không báo cảnh sát. An sau đó thừa nhận đã lấy ví của Zhou ngay tại văn phòng công ty.

Trong khi đó, Zhang khai báo trong ví của ông có 20.000 nhân dân tệ và thẻ tín dụng, bị mất tại sân bay quốc tế Dubai. Zhang kể để ví trên quầy làm thủ tục và khi quay lại sau ít phút, chiếc ví đã biến mất. Do đang vội cho chuyến bay, Zhang không kịp trình báo với nhà chức trách.

Làm việc với cảnh sát, An thừa nhận hành vi trộm cắp và cho biết bản thân có niềm đam mê du lịch. Anh thường chia sẻ những trải nghiệm trên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ đã kết bạn với nhiều người trên đường đi.

Trước khi bị bắt, An đang lên kế hoạch cho chuyến đi tiếp theo tới châu Phi và đã tiêm các loại vaccine cần thiết.