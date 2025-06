Những bức ảnh động vật nổi bật nhất thập kỷ

10 Years of Remembering Wildlife (tạm dịch: 10 năm nhớ về hoang dã) - cuốn sách tập hợp những hình ảnh trải dài trong một thập kỷ làm việc của các nhiếp ảnh gia (NAG) nhằm nâng cao nhận thức về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, dự kiến ra mắt vào ngày 6/10. Trong ảnh là tác phẩm có tên "Clash of the Titans" (tạm dịch: Cuộc chiến của những vị thần khổng lồ) do NAG Alessandro Marena (Italy) ghi lại tại Kenya. Ảnh: Alessandro Marena/Remembering Wildlife.