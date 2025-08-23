Ốc đảo Morocco 'hấp hối'

M'hammed Kilito chia sẻ: "Bốn năm qua, tôi chủ yếu ghi lại đời sống ở các ốc đảo và những tác động của biến đổi khí hậu như sa mạc hóa, hạn hán và cháy rừng. Tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về đặc thù cũng như cách tổ chức của các ốc đảo và cộng đồng địa phương trong bối cảnh khí hậu thay đổi". Anh cho biết thêm: "Tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu về những mô hình hay, các phương pháp và chương trình đang được áp dụng để nâng cao giá trị, bảo tồn và phát triển bền vững các ốc đảo".