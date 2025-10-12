Mỹ nam 'Quỷ ăn tạng' uống cà phê, 'ghiền' bánh mì Việt Nam

Nam diễn viên Thái Lan Nadech Kugimiya chia sẻ khoảnh khắc thưởng thức cà phê đen đá, cơm rang, bày tỏ tình yêu với bánh mì trong chuyến trở lại Việt Nam quảng bá phim.

Trong lần đến TP.HCM quảng bá phim Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng phần 3, Nadech Kugimiya tranh thủ thời gian ngắn ngủi khám phá đời sống địa phương.

Trên tài khoản cá nhân có hơn 2,4 triệu người theo dõi, anh chia sẻ loạt khoảnh khắc thưởng thức cà phê đen đá, cơm rang trứng thịt nướng, chạy bộ buổi sáng trên đường phố TP.HCM. Nam diễn viên Thái Lan cũng bày tỏ tình yêu với bánh mì Việt Nam, quầy bún riêu, nước cam vắt.

Bộ ảnh đậm chất địa phương của Nadech nhanh chóng thu hút gần 100.000 lượt yêu thích và hàng trăm bình luận từ người hâm mộ Thái Lan lẫn Việt Nam. Nhiều khán giả để lại bình luận khen ngợi sự thân thiện và gần gũi của "nam thần" màn ảnh Thái.

Nadech Kugimiya ăn cơm rang, uống cà phê Việt Nam.

Trong lần thứ 2 đến Việt Nam, Nadech xúc động nói anh rất vui khi được khán giả đón chờ từ sân bay đến tận sự kiện.

Chiều 10/10, anh cùng các bạn diễn Junior Kajbhunditt Jaidee, Friend Peerakrit Pacharabunyakiat, Denise Jelilcha Kapaun và sao nhí Nutthacha Jessica Padovan tham dự buổi ra mắt phim, giao lưu khán giả tại TP.HCM. Cả đoàn thích thú đội nón lá Việt Nam và gửi lời cảm ơn khán giả đã ủng hộ tác phẩm.

Các diễn viên cũng bày tỏ sự biết ơn và hào hứng khi có cơ hội quay lại Việt Nam. Trước đó, phần 2 của Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng từng đạt doanh thu gần 100 tỷ đồng tại Việt Nam, đồng thời giữ nhiều kỷ lục phòng vé ở Thái Lan.

Nadech Kugimiya chạy bộ buổi sáng trên đường phố TP.HCM. Anh và dàn diễn viên thích thú đội nón lá Việt Nam trong hậu trường sự kiện.

Nadech Kugimiya, 33 tuổi, mang hai dòng máu Thái - Australia, gia nhập đài CH3 từ năm 2010 với vai diễn đầu tiên trong phim Mối tình ngang trái. Nhờ ngoại hình điển trai và diễn xuất tự nhiên, anh nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh Thái.

Ngoài Tee Yod, Nadech còn ghi dấu ấn trong các phim Trang trại tình yêu, Sứ mệnh và con tim, Lừa đểu gặp lừa đảo.

Nam diễn viên có chuyện tình đáng ngưỡng mộ bên bạn gái, nữ diễn viên Yaya Urassaya. Anh kể từng chinh phục cô bằng âm nhạc và những buổi trò chuyện thân mật.

Tháng 6/2023, Nadech cầu hôn Yaya trong sự chúc phúc của bạn bè, trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất showbiz Thái Lan. Hôm 18/9, cả hai kỷ niệm 14 năm bên nhau.

Nadech Kugimiya và Yaya Urassaya đã bên nhau 14 năm. Họ là cặp sao hàng đầu, được trả cát-xê cao top đầu Thái Lan.