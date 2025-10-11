Tìm 'chén trà' ở Thái Nguyên bị lũ cuốn

Sau mưa lũ do hoàn lưu bão Matmo, 3 chén trà mô hình ở trung tâm TP Thái Nguyên bị cuốn trôi. Trong đó, một chiếc được người dân xóm Trại Bầu dùng làm thuyền đi nhận cứu trợ.

Người dân chèo 'tách trà' khổng lồ đi nhận đồ cứu trợ Hình ảnh người đàn ông chèo "tách trà" khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Ngày 10/10, tài khoản mạng xã hội T.H.L. đăng bài kêu gọi người dân hỗ trợ tìm lại 3 mô hình chén trà khổng lồ họa tiết hoa sen, thuộc bộ ấm trà trang trí tại quảng trường Võ Nguyên Giáp ở trung tâm TP Thái Nguyên.

Theo đơn vị lắp đặt, trong 4 hạng mục ấm chén, 3 tách trà đã bị nước lũ cuốn trôi, sau 2 cơn bão liên tiếp Bualoi (số 10) và Matmo (số 11) khiến khu vực trung tâm thành phố ngập sâu.

Quảng trường trung tâm Thái Nguyên ngập sâu, trong đó mô hình ấm chén trà (bên trái đường tròn) chỉ còn lại chiếc ấm, sáng 7/10. Ảnh: Khắc Duy.

Chiều cùng ngày, Trần Tuấn, người dân phường Gia Sàng, cho biết một trong 3 chén trà đã trôi về khu xóm Trại Bầu vào ngày 7/10, cách trung tâm thành phố khoảng 7-8 km.

"Bố tôi phát hiện chiếc chén nổi trên mặt nước nên đã bơi ra kéo vào, sau đó tận dụng làm thuyền thúng để đi nhận hàng cứu trợ", Tuấn kể với Tri Thức - Znews.

Theo Tuấn, mô hình chén trà làm bằng xốp phủ composite nên có thể nổi trên mặt nước, song trọng lượng khá lớn, phải 3-4 người mới khiêng được lên xe tải. Chiều 10/10, đơn vị phụ trách đã điều xe tải đến tận nhà Tuấn để vận chuyển mô hình về trung tâm thành phố.

"Hàng xóm chụp lại khoảnh khắc bố tôi chèo chén trà giữa biển nước rồi đăng lên mạng xã hội. Không ngờ bức ảnh lan tỏa nhanh đến vậy, ai xem cũng bật cười thích thú", Tuấn kể.

Bố Tuấn dùng một thanh gỗ làm mái chèo, ngồi trong chén trà nổi giữa dòng nước để đi nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đại diện đơn vị thi công cho biết tính đến tối 10/10 họ đã tìm lại được 2 trong 3 chén trà bị lũ cuốn, trong đó một chiếc trôi về xóm Trại Bầu, một chiếc khác dạt tới khu công trường phố đi bộ mới của Thái Nguyên.

Mô hình này thuộc bộ ấm chén khổng lồ được lắp đặt tại quảng trường Võ Nguyên Giáp để trang trí dịp Tết 2025, biểu tượng cho văn hóa trà đặc trưng của địa phương. Thời điểm đó, tiểu cảnh này kết hợp cùng hoa tươi rực rỡ từng trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách.

"Sau khi thu hồi đủ 3 chiếc tách, chúng tôi sẽ gia cố lại bằng ghim cố định để tránh bị nước lũ cuốn trôi một lần nữa", đại diện đơn vị nói với Tri Thức - Znews.

Xóm Trại Bầu chịu ảnh ngập sâu sau hoàn lưu bão số 11. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn, nước sông dâng cao gây ngập diện rộng tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh.

Trong đó, Thái Nguyên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với hơn 200.000 hộ dân bị ngập sâu 1-3 m. Mực nước sông Cầu đã vượt đỉnh lịch sử năm 2024 vào rạng sáng 8/10, sau đó rút dần và tràn về các tỉnh hạ lưu như Bắc Ninh, Hà Nội.

"Xóm Trại Bầu vẫn đang ngập sâu, chỉ mong nước sớm rút để mọi người sớm ổn định lại cuộc sống", Tuấn nói.

Đơn vị thi công nhận lại tách trà khổng lồ Sau khi bị lũ cuốn từ quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên, tách trà mô hình dạt về xóm Trại Bầu, được người dân bàn giao lại cho đơn vị thi công chiều 10/10.