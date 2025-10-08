Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thuyền du lịch Chùa Hương chi viện vùng lũ

  Thứ tư, 8/10/2025 10:39 (GMT+7)
Rạng sáng 8/10, cano, xuồng máy lần lượt rời bến thuyền Chùa Hương, mang theo áo phao, nước uống và nhu yếu phẩm chi viện người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

Cảnh chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) từ trên cao, tháng 2. Ảnh: Hà Nội News.

Đêm 7/10, khi mưa lớn vẫn bao trùm miền Bắc, tại xã Hương Sơn (Hà Nội), nhóm thuyền viên của Hợp tác xã Vận chuyển Du lịch Chùa Hương tình nguyện đăng ký lên đường cứu hộ người dân vùng ngập lụt.

Cùng thời điểm, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt lời kêu cứu từ Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn - những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu bão số 11 (Matmo).

Từ nửa đêm đến sáng, điện thoại của ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Hợp tác xã (HTX), không ngừng reo. Ông trực suốt đêm, liên tục nhận cuộc gọi cầu cứu từ các địa phương ngập sâu.

"Suốt từ nửa đêm đến giờ tôi chưa chợp mắt, bà con liên tục gọi xin hỗ trợ", ông Đức, giọng khàn đặc, nói với Tri Thức - Znews.

Đến 3h ngày 8/10, 3 cano đầu tiên rời bến, hướng lên Thái Nguyên. Ba tiếng sau, thêm 6 phương tiện tiếp tục xuất phát. Đến 9h30, 6 chiếc khác được điều động, trong đó 4 xuồng máy lên Thái Nguyên và 2 sang Bắc Ninh. Do phương tiện có hạn, HTX ưu tiên cứu trợ các khu vực ngập sâu, sau đó mở rộng sang Lạng Sơn.

Tính đến sáng 8/10, đơn vị đã huy động 15 cano, xuồng máy, cùng áo phao, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu lên đường hỗ trợ người dân. Ông Đức cho biết HTX có hàng nghìn thuyền chèo tay phục vụ du lịch Chùa Hương, nhưng để đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng phương tiện cứu hộ chuyên dụng.

Chua Huong anh 1Chua Huong anh 2Chua Huong anh 3Chua Huong anh 4

Xuồng máy, cano, nhu yếu phẩm được tập kết, sẵn sàng hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đại diện UBND xã Hương Sơn cho biết chính quyền và người dân địa phương đã phát động phong trào "Hướng về miền Bắc - Lá lành đùm lá rách", huy động phương tiện và lực lượng cứu hộ hỗ trợ các vùng ngập nặng.

Xã sẽ tiếp tục tăng cường thêm thuyền chèo tay cùng đội ngũ lái thuyền Chùa Hương dày dạn kinh nghiệm, những người am hiểu sông nước, địa hình phức tạp, để tham gia cứu nạn, đưa người dân đến nơi an toàn và vận chuyển nhu yếu phẩm khi cần thiết.

Năm ngoái, sau bão Yagi, đội từng mang cano, xuồng máy hỗ trợ Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ. Sau đợt này, HTX dự kiến thành lập đội cứu hộ thường trực, được tập huấn kỹ năng ứng phó khẩn cấp, sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào thiên tai xảy ra.

Chua Huong anh 5

Nhiều tuyến phố ở thành phố Thái Nguyên (cũ) biến thành sông khi mực nước liên tục dâng cao, sáng 8/10. Ảnh: Đinh Duy Huấn.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao khiến Thái Nguyên mưa lớn từ tối 6/10. Trong 21 giờ, lượng mưa nhiều nơi đạt 200-500 mm, như Hóa Thượng 564 mm, Gia Bảy 541 mm.

Đến 16h ngày 7/10, mực nước sông Cầu tại Gia Bảy vượt báo động ba 2,26 m, cao hơn mức lịch sử năm 1971. Hai phường Gia Sàng và Phan Đình Phùng bị lũ bủa vây, chính quyền cảnh báo 21/92 xã, phường có nguy cơ ngập sâu.

Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ lịch sử trên sông Cầu khiến 21/92 xã phường có thể ngập lụt.

Châu Sa

Ảnh: Nhân vật cung cấp

