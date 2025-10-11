Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch

Tàu du lịch 2 tầng Hà Nội mở rộng tuyến tham quan

  • Thứ bảy, 11/10/2025 16:27 (GMT+7)
  • 16:27 11/10/2025

Sau hơn một tháng vận hành, tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" dự kiến mở rộng hành trình, giúp du khách khám phá sâu hơn văn hóa và làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh.

Nội thất bên trong tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô". Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết phối hợp các đơn vị lữ hành mở rộng tuyến du lịch bằng tàu hỏa "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train).

Theo kế hoạch, ngoài điểm dừng quen thuộc là Đền Đô - di tích quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua nhà Lý, tuyến tàu sẽ đưa du khách tham quan cụm di tích Đồng Kỵ, nơi nổi tiếng với không gian tín ngưỡng cổ kính và nghề gỗ mỹ nghệ trăm năm.

Tại đây, du khách có thể tham quan các cơ sở sản xuất, tự tay trải nghiệm chế tác, mua sắm sản phẩm OCOP, thưởng thức ẩm thực địa phương và xem biểu diễn quan họ trên thuyền - nét văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết việc bổ sung điểm đến mới được kỳ vọng giúp tuyến tàu du lịch 2 tầng trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời tạo điều kiện để du khách có thêm thời gian tìm hiểu, thưởng thức những giá trị văn hóa, nghệ thuật và đời sống làng nghề Bắc Ninh. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm đưa hình ảnh quê hương Kinh Bắc vươn xa trên bản đồ du lịch quốc gia.

5 cua o anh 15 cua o anh 2

Du khách trải nghiệm tàu du lịch 2 tầng dịp Trung thu. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác chính thức, Sở đề nghị chính quyền phường Đồng Nguyên tập trung đầu tư hạ tầng, bảo tồn di tích, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phối hợp xây dựng kịch bản đón đoàn khách đầu tiên của tour thử nghiệm. Công ty BHL, đơn vị xây dựng sản phẩm, sẽ đảm nhiệm công tác quảng bá và tổ chức các chuyến trải nghiệm ban đầu.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/9. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mức giá vé 550.000-750.000 đồng một người, tùy thuộc vào toa tàu và dịch vụ đi kèm.

Mỗi toa có 40-60 chỗ ngồi, nội thất sang trọng, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình. Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

Đoàn tàu phải tạm dừng hoạt động trong 2 ngày 6-7/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ngập nặng tại Hà Nội và Bắc Ninh. Đến nay, đoàn tàu hoạt động bình thường trở lại.

Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?

Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.

> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'

Dừng tàu du lịch 2 tầng do Hà Nội ngập sâu

Đơn vị khai thác tiếp tục hủy chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" ngày 7/10, là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu.

12:37 7/10/2025

Hành khách review lần đầu đi tàu du lịch 2 tầng ở Hà Nội

"Hà Nội 5 cửa ô" - đoàn tàu du lịch 2 tầng độc bản của Thủ đô - nhận nhiều phản hồi tích cực, song chưa thể làm hài lòng tất cả hành khách.

17:02 9/9/2025

Lưu ý A-Z đi tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội

Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên của Hà Nội khai thác thương mại từ ngày 6/9, đưa du khách đến Từ Sơn, kết hợp trải nghiệm văn hóa và di sản Kinh Bắc.

07:49 6/9/2025

Châu Sa

5 cửa ô tàu du lịch du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô The Hanoi Train Bắc Ninh du lịch Đền Đô di tích Đồng Kỵ Đồng Kỵ du lịch Bắc Ninh

    Đọc tiếp

    Tim 'chen tra' o Thai Nguyen bi lu cuon hinh anh

    Tìm 'chén trà' ở Thái Nguyên bị lũ cuốn

    06:23 11/10/2025 06:23 11/10/2025

    0

    Sau mưa lũ do hoàn lưu bão Matmo, 3 chén trà mô hình ở trung tâm TP Thái Nguyên bị cuốn trôi. Trong đó, một chiếc được người dân xóm Trại Bầu dùng làm thuyền đi nhận cứu trợ.

    Nha co thanh nha nghi o Han Quoc hinh anh

    Nhà cổ thành nhà nghỉ ở Hàn Quốc

    09:54 11/10/2025 09:54 11/10/2025

    0

    Hàn Quốc nới lỏng quy định, cho phép những ngôi nhà trên 30 năm tuổi tham gia thị trường lưu trú khi du lịch bùng nổ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý