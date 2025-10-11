Tàu du lịch 2 tầng Hà Nội mở rộng tuyến tham quan

Sau hơn một tháng vận hành, tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" dự kiến mở rộng hành trình, giúp du khách khám phá sâu hơn văn hóa và làng nghề truyền thống tại Bắc Ninh.

Nội thất bên trong tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô". Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết phối hợp các đơn vị lữ hành mở rộng tuyến du lịch bằng tàu hỏa "Hà Nội 5 cửa ô" (The Hanoi Train).

Theo kế hoạch, ngoài điểm dừng quen thuộc là Đền Đô - di tích quốc gia đặc biệt thờ 8 vị vua nhà Lý, tuyến tàu sẽ đưa du khách tham quan cụm di tích Đồng Kỵ, nơi nổi tiếng với không gian tín ngưỡng cổ kính và nghề gỗ mỹ nghệ trăm năm.

Tại đây, du khách có thể tham quan các cơ sở sản xuất, tự tay trải nghiệm chế tác, mua sắm sản phẩm OCOP, thưởng thức ẩm thực địa phương và xem biểu diễn quan họ trên thuyền - nét văn hóa đặc trưng của vùng Kinh Bắc.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết việc bổ sung điểm đến mới được kỳ vọng giúp tuyến tàu du lịch 2 tầng trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời tạo điều kiện để du khách có thêm thời gian tìm hiểu, thưởng thức những giá trị văn hóa, nghệ thuật và đời sống làng nghề Bắc Ninh. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm đưa hình ảnh quê hương Kinh Bắc vươn xa trên bản đồ du lịch quốc gia.

Du khách trải nghiệm tàu du lịch 2 tầng dịp Trung thu. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Để chuẩn bị cho giai đoạn khai thác chính thức, Sở đề nghị chính quyền phường Đồng Nguyên tập trung đầu tư hạ tầng, bảo tồn di tích, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phối hợp xây dựng kịch bản đón đoàn khách đầu tiên của tour thử nghiệm. Công ty BHL, đơn vị xây dựng sản phẩm, sẽ đảm nhiệm công tác quảng bá và tổ chức các chuyến trải nghiệm ban đầu.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng "Hà Nội 5 cửa ô" chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/9. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mức giá vé 550.000-750.000 đồng một người, tùy thuộc vào toa tàu và dịch vụ đi kèm.

Mỗi toa có 40-60 chỗ ngồi, nội thất sang trọng, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình. Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h.

Đoàn tàu phải tạm dừng hoạt động trong 2 ngày 6-7/10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ngập nặng tại Hà Nội và Bắc Ninh. Đến nay, đoàn tàu hoạt động bình thường trở lại.