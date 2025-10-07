Dừng tàu du lịch 2 tầng do Hà Nội ngập sâu

Đơn vị khai thác tiếp tục hủy chuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" ngày 7/10, là ngày thứ 2 liên tiếp tuyến du lịch này phải dừng hoạt động do mưa lớn, ngập sâu.

Tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train chạy thương mại từ ngày 6/9. Ảnh: Châu Sa.

Ngày 7/10, đoàn tàu du lịch 2 tầng The Hanoi Train - Hà Nội 5 cửa ô thông báo hủy 2 chuyến tàu Hà Nội - Từ Sơn (Bắc Ninh) dự kiến khởi hành lúc 8h và 13h30 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (Matmo) gây ngập nặng. Trước đó, 2 chuyến tàu ngày 6/10 cũng bị hủy bởi lý do tương tự.

Đại diện đơn vị cho biết toàn bộ hành khách đã mua vé sẽ được hoàn tiền 100% hoặc đổi sang chuyến khác miễn phí trong vòng 30 ngày kể từ ngày 7/10.

"Tình huống thời tiết hiện nay là khẩn cấp và bất khả kháng, rất mong hành khách thông cảm và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình sắp tới", thông báo của đơn vị nêu.

Hà Nội ngập sâu sau 4 tiếng mưa lớn xuyên đêm đến sáng 7/10. Ảnh: Trần Hiền.

Cùng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo ngừng chạy tàu khách liên vận quốc tế MR1/MR2 (Gia Lâm - Nam Ninh, Trung Quốc) trong 2 ngày 7-8/10. Hành khách được hoàn trả vé không mất phí tại nhà ga trong 30 ngày.

Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ 7h ngày 6/10. Đến 3h ngày 7/10, hoàn lưu bão kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa lớn cho miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tính đến sáng nay, Hà Nội, Thái Nguyên và Tuyên Quang có mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa phổ biến 30-80 mm, có nơi trên 150 mm.

Riêng tại Hà Nội, mưa lớn gây ngập 122 điểm, trong đó 29 điểm ngập sâu khiến xe không thể di chuyển, 93 điểm ngập nhẹ các phương tiện vẫn lưu thông được.

Đường Hà Nội kẹt cứng vì mưa lớn, ôtô ngập gần tới nóc Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.

Đoàn tàu du lịch 2 tầng Hà Nội 5 cửa ô chính thức vận hành thương mại từ ngày 6/9. Đoàn tàu gồm 5 toa ghế ngồi hai tầng và 2 toa phục vụ check-in, được thiết kế theo hình ảnh 5 cửa ô Thăng Long xưa. Mỗi toa có 40-60 chỗ ngồi, nội thất sang trọng, cửa kính mở rộng tối đa để du khách ngắm cảnh dọc hành trình. Tuyến khai thác mang tên "Thăng Long - Kinh Bắc: Ngàn năm còn vọng", xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh) với 2 chuyến mỗi ngày: sáng 8h-11h30 và chiều 13h30-17h. Giá vé dao động 550.000-750.000 đồng/vé, trong đó: toa Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Đống Mác có giá 550.000 đồng (tầng 1), 650.000 đồng (tầng 2). Toa VIP Ô Chợ Dừa có giá cao nhất 750.000 đồng. Trẻ em dưới 6 tuổi (cao dưới 1,12 m) được miễn phí nếu ngồi cùng người lớn; từ 6 đến 10 tuổi (dưới 1,32 m) giảm 15%; trên 10 tuổi tính giá như người lớn.