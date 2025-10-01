Tạm dừng tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc

Do ảnh hưởng của bão Bualoi và mưa lũ kéo dài, nhiều tuyến đường sắt vẫn ngập nước, sạt lở, buộc ngành đường sắt tiếp tục tạm dừng khai thác một số chuyến tàu.

Tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh được khôi phục sau 5 năm gián đoạn do Covid-19, hồi tháng 5. Ảnh: Xinhua/Lu Boan.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết ngày 1/10 đơn vị tiếp tục tạm dừng chạy 4 chuyến tàu khách liên vận quốc tế MR1/MR2 (Gia Lâm - Nam Ninh, Trung Quốc) và 21 chuyến tàu khách trên tuyến phía Nam và phía Tây.

Trước đó, từ ngày 28/9, do ảnh hưởng cơn bão số 10 (Bualoi), ngành đường sắt đã dừng đôi tàu liên vận quốc tế MR1/MR2.

Hiện tuyến đường sắt phía Tây (Hà Nội - Lào Cai) vẫn còn nhiều điểm ngập nước, sạt taluy. Do vậy, các chuyến SP8, SP3, SP4 tiếp tục tạm ngừng khai thác. Các đơn vị đường sắt đang khẩn trương khắc phục để sớm nối lại hoạt động.

Đối với hành khách, công ty thông báo trực tiếp qua tin nhắn điện thoại, website và mạng xã hội để cập nhật tình hình. Toàn bộ vé của hành khách đi trên các chuyến tàu bị hủy đều được hoàn trả miễn phí tại các nhà ga, thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé.

Nhân viên đường sắt hỗ trợ khách nước ngoài lên tàu, ngày 30/9. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trong công tác chuyển tải, đến nay ngành đường sắt đã tổ chức đưa đón hành khách của 11 đoàn tàu với gần 1.500 người giữa ga Thanh Hóa và ga Trường Lâm. Ngoài ra, hơn 3.400 suất ăn nhẹ và 4.400 suất ăn chính đã được phục vụ miễn phí cho hành khách bị ảnh hưởng.

Tại phía Nam, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã cơ bản thông tuyến. Tàu khách Hà Nội - TP.HCM hoạt động trở lại bình thường, song ở một số đoạn vẫn phải chạy chậm với vận tốc 5 km/h do còn ảnh hưởng của mưa bão.

Đối với vận tải hàng hóa, hiện có 24 đoàn tàu hàng phải dừng đỗ tại các ga dọc tuyến do ngập lụt. Trong đó, 4 đoàn tàu chuyên tuyến Bắc - Nam tạm ngừng, 2 container tại Cầu Giát đã được chuyển tải sang đường bộ để đưa về ga Yên Viên.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình mưa lũ, phối hợp với cơ quan chức năng để thông tin kịp thời tới hành khách, đồng thời đảm bảo điều hành chạy tàu an toàn, thông suốt.

Dưới tác động của hoàn lưu bão Bualoi, mưa lớn tiếp diễn ở nhiều địa phương như Hà Nội, Thanh Hóa, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ. Mưa giảm từ đêm 30/9, song nhiều thủy điện xả kết hợp lũ thượng nguồn đổ về khiến mực nước nhiều sông miền Bắc như sông Hồng, Thái Bình đang lên.