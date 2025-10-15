Lisa (BlackPink) thành đại sứ du lịch Thái Lan

Thái Lan đặt nhiều kỳ vọng vào sức hút toàn cầu của Lisa (BlackPink) khi bổ nhiệm cô làm đại sứ "Amazing Thailand", trong bối cảnh lượng khách quốc tế giảm 7% so với năm ngoái.

Lisa xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris của thương hiệu Louis Vuitton, ngày 30/9. Ảnh: Marc Piasecki.

Ngày 15/10, Cơ quan Quản lý Du lịch Thái Lan (TAT) thông báo bổ nhiệm Lisa, thành viên nhóm nhạc toàn cầu BlackPink, trở thành đại sứ "Amazing Thailand", đại diện cho hình ảnh và sức hút của xứ sở chùa Vàng.

Bà Thapanee Kiatphaibool, Thống đốc TAT, cho biết Lisa sẽ là "gương mặt của ngành du lịch Thái Lan trên trường quốc tế", bởi cô là người "thể hiện trọn vẹn hình ảnh và nét quyến rũ của đất nước", Bangkok Post đưa tin.

Theo người đứng đầu TAT, Lisa là niềm tự hào lớn của Thái Lan. Với danh tiếng toàn cầu và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ, nữ ca sĩ có thể góp phần kể câu chuyện vẻ đẹp, bản sắc và tinh thần của đất nước đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

"Sự hiện diện của Lisa sẽ giúp kích thích sự quan tâm của du khách toàn cầu, trong khi TAT tiếp tục quảng bá Thái Lan như một điểm đến an toàn, chất lượng cao", bà nói thêm.

Lisa quay MV Rockstar tại Yaowarat, khu Chinatown của Bangkok, cùng một số cảnh quay ở trung tâm thương mại New World thuộc khu Banglamphu, năm 2024. Ảnh: YouTube/LLOUD Official.

Dù vậy, ngành du lịch Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức. Từ tháng 1 đến giữa tháng 8, nước này đón khoảng 21 triệu lượt khách quốc tế, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đảo ngược xu hướng này, TAT đặt mục tiêu thu hút thêm 12 triệu lượt khách trong 4 tháng cuối năm thông qua loạt sự kiện quy mô lớn.

Trong dịp đếm ngược chào năm mới, TAT tập trung tổ chức tại Chiang Mai và Phayao với ngân sách 25 triệu baht, dự kiến hơn 150.000 du khách tham dự, trong khi Bangkok vẫn duy trì nhiều sự kiện riêng do khu vực tư nhân tổ chức.

"Các điểm đến tự nhiên của Thái Lan đã trở nên quen thuộc với du khách, vì vậy chúng tôi muốn tạo ra những sự kiện và lễ hội mới mẻ để kích cầu du lịch", ông Nat chia sẻ.

Ông khẳng định chiến lược của TAT vẫn là phát triển du lịch chất lượng cao, giảm phụ thuộc vào số lượng khách và các chương trình khuyến mãi giá rẻ.