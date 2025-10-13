Vườn thú Thái Lan mở lại khu thú dữ sau vụ sư tử cắn chết nhân viên

Sau hơn một tháng tạm đóng cửa vì sự cố sư tử tấn công khiến một nhân viên thiệt mạng, vườn thú Safari World ở Bangkok mở cửa trở lại khu thú ăn thịt vào ngày 13/10.

Đàn sư tử tập trung tại vườn thú Safari World ở Bangkok, Thái Lan, hôm 3/8. Ảnh: Safari World.

Công ty Safari World Plc thông báo việc mở cửa trở lại đã được Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan phê duyệt, theo Bangkok Post.

"Từ ngày 13/10, khu thú ăn thịt (Predator Zone) bên trong Safari Park sẽ chính thức hoạt động trở lại. Hoạt động cho thú ăn, gồm hổ và hà mã, cũng sẽ được khôi phục bình thường", đại diện công ty cho biết trong thông cáo.

Một tháng trước, cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động khu lái xe tham quan trong Predator Zone của vườn thú có tuổi đời hơn 40 năm, sau vụ sư tử tấn công khiến một nhân viên 58 tuổi tử vong ngay trước mặt nhiều du khách.

Khi đó, Cục Vườn quốc gia cho biết khu vực này sẽ chỉ được mở lại khi ban quản lý chứng minh có đủ biện pháp an toàn hiệu quả.

Theo điều tra, người đàn ông đã làm việc tại Safari World gần 20 năm, bị sư tử tấn công từ phía sau sau khi bước xuống khỏi xe. Con vật cắn xé nạn nhân suốt khoảng 15 phút trước khi một nhân viên khác kịp tới ứng cứu. Dù được đưa đi cấp cứu, ông không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo hồ sơ chính thức, vườn thú Safari World hiện được cấp phép nuôi giữ 45 con sư tử, trong đó 13 con đã chết.

Vụ việc khiến dư luận Thái Lan lo ngại về quy trình an toàn trong các khu tham quan động vật hoang dã, nhất là mô hình lái xe giữa đàn thú săn mồi vốn được coi là điểm nhấn của Safari World suốt hơn 4 thập kỷ qua.

Cảnh đàn sư tử tấn công nhân viên vườn thú Safari World ngày 10/9. Ảnh: Bangkok Post.

Safari World Bangkok là công viên động vật hoang dã lớn nhất Thái Lan, nằm tại quận Khlong Sam Wa, cách trung tâm Bangkok khoảng 40 km.

Công viên mở cửa từ năm 1988 với diện tích khoảng 190 ha, gồm hai khu chính: Safari Park và Marine Park.

Trong đó, Safari Park mang đến trải nghiệm lái xe xuyên qua môi trường hoang dã dài 8 km, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng các loài động vật như sư tử, hổ, hươu cao cổ, tê giác, linh dương, chim nước… sống tự do.

Marine Park nổi bật với các chương trình biểu diễn hấp dẫn như cá heo, sư tử biển, khỉ đấm bốc, cùng nhiều khu vui chơi, khám phá hệ sinh thái biển và hoạt động tương tác như cho hươu cao cổ ăn.