Ga Huế thành điểm du lịch

  • Thứ hai, 13/10/2025 10:11 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Sở Du lịch TP Huế vừa công nhận Ga Huế, công trình kiến trúc Pháp hơn 120 năm tuổi, là điểm du lịch chính thức của thành phố.

Cặp đôi chụp ảnh bên trong Ga Huế, năm 2022. Ảnh: Tai NA.

Ngày 13/10, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết đã ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế tại số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa.

Theo cơ quan quản lý, Ga Huế đáp ứng đầy đủ 3 tiêu chí theo Luật Du lịch 2017 gồm:

  • Tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận
  • Có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch
  • Đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường

Được xây dựng từ năm 1906, Ga Huế là một trong những nhà ga cổ nhất Việt Nam, mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp. Đây từng là đầu mối giao thông quan trọng kết nối hai miền Bắc - Nam, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của cố đô.

Hơn một thế kỷ qua, nhà ga đã phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong nước và quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Huế thân thiện, mến khách.

Ga Huế cũng nằm trong danh mục 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu của thành phố (theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 30/5/2018) và là điểm check-in quen thuộc của du khách mọi lứa tuổi.

ga Hue anh 1

Ga Huế năm 1923. Ảnh: Sở Du lịch Huế.

Những năm gần đây, khu vực ga được chỉnh trang, cải tạo cảnh quan và định hướng trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và du lịch.

Từ Ga Huế, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm nổi tiếng như Đại Nội, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền, hoặc trải nghiệm tuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng "Hành trình kết nối Di sản miền Trung", đi qua đèo Hải Vân - cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam.

Trước đó, nhiều nhà ga đường sắt ở Việt Nam đã được công nhận là điểm du lịch, như ga Hải Phòng hồi tháng 5. Công trình được xây dựng năm 1902, mang kiến trúc Pháp và gắn với dấu ấn Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Hà Nội năm 1946. Hải Phòng kỳ vọng nơi đây trở thành điểm hẹn văn hóa, quảng bá hình ảnh "thành phố hoa phượng đỏ".

Ga Đà Lạt, công trình Pháp cổ đẹp nhất Đông Dương, được công nhận điểm du lịch tháng 7/2024. Nhà ga hiện là không gian văn hóa - nghệ thuật, gắn với các sản phẩm như "Đường tàu, đường hoa" và "Hành trình đêm Đà Lạt".

Ga quốc tế Đồng Đăng (Lạng Sơn) được công nhận từ năm 2019, là cửa ngõ đường sắt nối Việt Nam -Trung Quốc, từng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

ga Hue anh 2ga Hue anh 3ga Hue anh 4ga Hue anh 5

4 nhà ga Hải Phòng, Đà Lạt, Đồng Đăng và Huế được công nhận là điểm du lịch. Ảnh: Việt Hùng, Phan Tấn Lộc, Tai NA.

Châu Sa

ga Huế Kim Jong Un ga Huế điểm du lịch ga đường sắt Huế Huế du lịch Huế

