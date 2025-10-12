Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cận cảnh vị trí 3 chén trà bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

  • Chủ nhật, 12/10/2025 18:56 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Ba chén trà khổng lồ đặt tại quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi hôm 7/10. Đến nay, 2 chiếc đã được tìm thấy, mô hình còn lại vẫn "thất lạc".

3 chen tra anh 1

Trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên khiến 33/92 xã phường bị nước lũ 1-2 m nhấn chìm. Từ đêm 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn như Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bẩy... ngập sâu, mực nước có nơi lên đến 3 m. Trong ảnh là quảng trường trung tâm Võ Nguyên Giáp bị nước lũ "nhấn chìm". Ảnh: Duy Khắc.
3 chen tra anh 2

Quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên bị ngập sâu, trong đó mô hình ấm chén trà (góc trái) chỉ còn lại chiếc ấm, sáng 8/10. Ảnh: Duy Khắc.
3 chen tra anh 33 chen tra anh 4

3 mô hình chén trà khổng lồ họa tiết hoa sen, biểu tượng được trưng bày ở quảng trường Võ Nguyên Giáp, bị lũ cuốn trôi ngày 7/10. Ảnh: Đan Châu, Nhân vật cung cấp.

3 chen tra anh 5

3 hạng mục này thuộc bộ ấm chén khổng lồ được dựng tại quảng trường trung tâm nhân dịp Tết 2025, đại diện văn hóa trà của địa phương. Thời điểm đó, tiểu cảnh kết hợp cùng hoa tươi trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Đan Châu.
3 chen tra anh 6

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công ty Môi trường Công trình và Đô thị Thái Nguyên cho biết mô hình chén trà làm bằng xốp phủ composite nên có thể nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, phần đế đĩa không dính chặt, chỉ được đặt lên bề mặt nên khi nước dâng, chiếc chén bị cuốn trôi. Ảnh: Đan Châu.
3 chen tra anh 7

Vị đại diện cho biết chiếc ấm được "ghim" chặt vào phần đế, ở vị trí cao hơn 3 chén trà nên "cố thủ" qua trận lụt lịch sử. Ảnh: Đan Châu.
3 chen tra anh 83 chen tra anh 9

Tính đến ngày 12/10, đơn vị đã thu hồi được 2 trong 3 chén trà, trong đó một chiếc trôi về gia đình Trần Tuấn tại xóm Trại Bầu (phường Gia Sàng), một chiếc khác dạt tới khu công trường phố đi bộ mới của Thái Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

3 chen tra anh 10

Hai chén trà chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài, không hư hại đáng kể. Tuần tới, đơn vị thi công sẽ chỉnh trang và đưa chúng trở lại vị trí cũ. Chén thứ 3 còn thất lạc, hiện đơn vị tiếp tục đăng tin trên các hội nhóm với hy vọng sớm tìm lại được. "Sau khi thu hồi đủ 3 mô hình, chúng tôi sẽ gia cố thêm bằng ghim cố định để tránh sự cố tương tự", đại diện đơn vị cho biết. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Người dân chèo 'tách trà' khổng lồ đi nhận đồ cứu trợ Hình ảnh người đàn ông chèo "tách trà" khổng lồ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

