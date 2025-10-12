Cận cảnh vị trí 3 chén trà bị lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên

Trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên khiến 33/92 xã phường bị nước lũ 1-2 m nhấn chìm. Từ đêm 7/10, nhiều khu vực trên địa bàn như Gia Sàng, Phan Đình Phùng, cầu Gia Bẩy... ngập sâu, mực nước có nơi lên đến 3 m. Trong ảnh là quảng trường trung tâm Võ Nguyên Giáp bị nước lũ "nhấn chìm". Ảnh: Duy Khắc.

Quảng trường trung tâm TP Thái Nguyên bị ngập sâu, trong đó mô hình ấm chén trà (góc trái) chỉ còn lại chiếc ấm, sáng 8/10. Ảnh: Duy Khắc.

3 hạng mục này thuộc bộ ấm chén khổng lồ được dựng tại quảng trường trung tâm nhân dịp Tết 2025, đại diện văn hóa trà của địa phương. Thời điểm đó, tiểu cảnh kết hợp cùng hoa tươi trở thành điểm check-in nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách. Ảnh: Đan Châu.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Công ty Môi trường Công trình và Đô thị Thái Nguyên cho biết mô hình chén trà làm bằng xốp phủ composite nên có thể nổi trên mặt nước. Tuy nhiên, phần đế đĩa không dính chặt, chỉ được đặt lên bề mặt nên khi nước dâng, chiếc chén bị cuốn trôi. Ảnh: Đan Châu.

Vị đại diện cho biết chiếc ấm được "ghim" chặt vào phần đế, ở vị trí cao hơn 3 chén trà nên "cố thủ" qua trận lụt lịch sử. Ảnh: Đan Châu.

Tính đến ngày 12/10, đơn vị đã thu hồi được 2 trong 3 chén trà, trong đó một chiếc trôi về gia đình Trần Tuấn tại xóm Trại Bầu (phường Gia Sàng), một chiếc khác dạt tới khu công trường phố đi bộ mới của Thái Nguyên. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hai chén trà chỉ bị trầy xước nhẹ bên ngoài, không hư hại đáng kể. Tuần tới, đơn vị thi công sẽ chỉnh trang và đưa chúng trở lại vị trí cũ. Chén thứ 3 còn thất lạc, hiện đơn vị tiếp tục đăng tin trên các hội nhóm với hy vọng sớm tìm lại được. "Sau khi thu hồi đủ 3 mô hình, chúng tôi sẽ gia cố thêm bằng ghim cố định để tránh sự cố tương tự", đại diện đơn vị cho biết. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

