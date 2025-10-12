Nơi Katy Perry hẹn hò cựu Thủ tướng Canada

Ngoài khơi bờ biển Santa Barbara (Mỹ) nổi tiếng với khí hậu Địa Trung Hải là nơi Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được bắt gặp thân mật trên du thuyền sang trọng Caravelle.

Hình ảnh được cho là Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau tình tứ trên du thuyền ở California. Ảnh: Daily Mail.

Trong loạt ảnh do Daily Mail công bố ngày 11/10, ca sĩ Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau được nhìn thấy trao nhau những cử chỉ thân mật trên du thuyền hạng sang Caravelle, neo ngoài khơi thành phố Santa Barbara, bang California (Mỹ).

Một hành khách trên thuyền ngắm cá voi gần đó cho biết bức ảnh được chụp vào cuối tháng 9 khi Perry đang tạm nghỉ giữa chuyến lưu diễn thế giới Lifetimes. Từ boong tàu, hai người ôm hôn và trò chuyện thoải mái, dường như không bận tâm đến những du khách xung quanh.

Caravelle là du thuyền dài 24 m, do hãng Feadship của Hà Lan chế tạo và hạ thủy năm 1965, hiện thuộc sở hữu của nữ ca sĩ Katy Perry.

Con tàu được thiết kế bởi Carlo Riva Design và De Voogt Naval Architects, mang phong cách cổ điển và sang trọng, thân thép, boong và thượng tầng bằng gỗ.

Du thuyền có sức chứa 8 khách cùng 3 thủy thủ, vận hành bằng hai động cơ MAN (động cơ diesel hàng hải do hãng MAN Engines sản xuất) có thể đạt tốc độ tối đa 13 hải lý/giờ.

Cận cảnh du thuyền Caravelle của nữ ca sĩ Katy Perry. Ảnh: Feadship.

Trong chuyến nghỉ dưỡng cùng cựu Thủ tướng Canada, Perry neo thuyền ngoài khơi Santa Barbara - thành phố ven biển nằm giữa dãy núi Santa Ynez và Thái Bình Dương. Nơi đây được mệnh danh là "Riviera (thành phố biển nổi tiếng) của nước Mỹ" nhờ khí hậu Địa Trung Hải, những hàng cọ xanh rợp bóng và kiến trúc mang đậm phong cách Tây Ban Nha.

Sau trận động đất năm 1925, phần lớn Santa Barbara được tái thiết theo phong cách thuộc địa Tây Ban Nha thời Phục hưng, tạo nên vẻ đẹp vừa cổ điển vừa lãng mạn. Thành phố sở hữu những khu phố lát gạch đỏ, quảng trường thoáng đãng và các tòa nhà màu trắng ngà đặc trưng miền Địa Trung Hải.

Santa Barbara nổi tiếng với bờ biển dài và làn nước màu ngọc lam. Bãi biển Stearns Wharf là nơi du khách có thể tắm nắng, ngâm mình trong làn nước mát hoặc tham gia các môn thể thao dưới nước.

Từ cảng trung tâm, nhiều tour thuyền buồm ngắm hoàng hôn được tổ chức hàng ngày, mang lại khung cảnh nên thơ khi mặt trời lặn trên đại dương.

Santa Barbara được mệnh danh là một trong những thành phố biển đẹp nhất nước Mỹ. Ảnh: Travel+Leisure.

Không chỉ là điểm đến của giới giàu có, Santa Barbara còn hấp dẫn du khách với vườn hoa rực rỡ, những trang trại nho lân cận và nhịp sống thong dong. Nơi đây là lựa chọn yêu thích của nhiều ngôi sao Hollywood và các cặp đôi tìm kiếm kỳ nghỉ riêng tư.

Vùng biển từ Santa Barbara đến San Diego cũng là nơi sinh sống của nhiều loài cá heo như cá heo mũi chai, cá heo Risso và cá heo sườn trắng Thái Bình Dương. Thỉnh thoảng, du khách còn có thể bắt gặp cá voi hoa tiêu, cá voi sát thủ giả hoặc thậm chí cá voi sát thủ - loài cá heo lớn nhất thế giới.

Bãi biển tại một thị trấn ở Santa Barbara. Ảnh: David M.Schrader.