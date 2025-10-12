Đàn cá heo hơn 20 con 'nhảy múa' ở biển Lâm Đồng

Sáng 12/10, du khách tại khu vực biển Hòn Cau (tỉnh Lâm Đồng) thích thú khi chứng kiến đàn cá heo hơn 20 con bơi lội, đùa giỡn gần tàu du lịch.

Đàn cá heo xuất hiện ở biển Lâm Đồng Đàn cá heo bơi quanh khu vực đảo Hòn Cau (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng), khiến nhiều du khách thích thú.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Lưu Yến Phi, nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn biển Hòn Cau, tỉnh Lâm Đồng cho biết khoảng 9h30 ngày 12/10, đàn cá heo hơn 20 con bất ngờ xuất hiện, bơi cách đảo khoảng 1 km.

"Chúng bơi tung tăng, kiếm ăn và bám theo tàu chở khách. Mọi người trên tàu thích thú, ai cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hiếm có", cô kể.

Theo Yến Phi, đây không phải lần đầu cá heo xuất hiện quanh khu vực Hòn Cau, song năm nay đàn cá xuất hiện đông nhất và đến muộn hơn thường lệ.

"Mỗi năm cá heo thường ghé vùng biển này 1-2 lần, vào khoảng đầu tháng 5, nhưng năm nay đến trễ hơn", chị nói thêm.

Ngoài cá heo, vùng biển Hòn Cau cũng từng ghi nhận sự xuất hiện của cá voi bơi quanh đảo.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau thuộc xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận cũ) có diện tích khoảng 12.500 ha, trong đó 12.360 ha là mặt biển và 140 ha là phần đảo. Nơi đây được đánh giá cao về mức độ đa dạng sinh học, là môi trường sinh sống của hàng trăm loài sinh vật biển quý hiếm.

Vùng biển này có 282 loài san hô, 324 loài cá rạn, trong đó có cá bướm, cá thia, cá mó, cá hồng, cá đuôi gai, cá sơn…

Ngoài ra còn có 46 loài giáp xác, gồm tôm hùm bông, tôm hùm đỏ và nhiều loài cá có giá trị kinh tế như cá trích, cá cơm, cá mú.

Đặc biệt, Hòn Cau vẫn còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như rùa vích, đồi mồi, đồi mồi dứa và trai tai tượng.

Đàn cá heo xuất hiện tại biển Cam Ranh chiều 17/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hồi tháng 5, hàng chục cá heo từng xuất hiện tại vịnh Nha Trang. Đến tháng 8, hiện tượng tương tự tái diễn khi đàn cá heo "nhảy múa" trên mặt nước ở vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa).

Cá heo là loài động vật có vú sống dưới nước, thân dài từ 1,2-9,5 m, nặng 40 kg đến 10 tấn.

Chúng thường sinh sống theo đàn, từ vài chục đến hàng trăm con, chủ yếu ở các vùng biển nông. Cá heo nổi tiếng thân thiện với con người và có thể được huấn luyện để biểu diễn xiếc.