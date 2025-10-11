Mù Cang Chải, thác Bản Giốc đã an toàn sau mưa lũ?

Sau mưa lũ, nhịp du lịch Tây Bắc dần hồi phục, nhiều điểm đến mở cửa trở lại, song lượng khách nhỏ giọt do tâm lý e ngại mất an toàn của du khách.

Từ ngày 10/10, thác Bản Giốc đón khách trở lại sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của hoàn lưu 2 con bão số 10 và 11. Ảnh: Phạm Văn Phong.

Sau hai đợt mưa lũ, du lịch Tây Bắc bật lại “đèn xanh”, từ Sa Pa (Lào Cai), Mù Cang Chải (Lào Cai), sông Nho Quế (Tuyên Quang) đến thác Bản Giốc (Cao Bằng) đều lần lượt mở cửa và các tuyến chính dần thông suốt.

Giảm 90-95% khách tại Sa Pa

Tại Lào Cai, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Hà Quốc Trung, Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở VH-TT&DL, cho biết toàn bộ điểm du lịch tại tỉnh đã mở cửa đón khách trở lại sau hai đợt lũ liên tiếp. Các trục đến Sa Pa, Y Tý, Mù Cang Chải, Nghĩa Lộ… cơ bản thông xe. Riêng quốc lộ 32 qua đèo Khau Phạ - điểm sạt lớn tại Km269 - chỉ cho phép xe máy, xe ô tô 5 chỗ qua, xe lớn phải trung chuyển để bảo đảm an toàn.

“Chúng tôi ưu tiên an toàn giao thông, phân luồng và khắc phục hư hỏng theo từng ngày”, ông nói.

Tại km 269 +750 Quốc lộ 32 thuộc Thôn Tà Sung, xã Tú Lệ, Lào Cai (khu vực đèo Khau Phạ) tạm thời thông tuyến. Tuy nhiên vẫn đang trong quá trình khắc phục, kết cấu đường còn yếu, chỉ cho phép phương tiện xe máy, ôtô 5 chỗ di chuyển qua. Ảnh: Công an xã Tú Lệ.

Cùng với việc xử lý hạ tầng, thị trường ghi nhận cú hãm phanh khi lượng khách giảm hơn 40% trong tuần đầu tháng 10. Để kéo khách trở lại, địa phương kêu gọi doanh nghiệp giảm giá lưu trú, tặng đưa đón, “mua 1 tặng 1”. Thời gian sắp tới, Sa Pa đồng thời tổ chức lễ hội ẩm thực.

Theo ông Trung, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, cần một chiến lược quản trị rủi ro ở cấp quốc gia; Lào Cai đang xây dựng kế hoạch thích ứng và chuẩn bị chuỗi sự kiện mùa thu nhằm phục hồi khách dịp cuối năm.

Từ thực địa Mù Cang Chải, bức tranh ghi nhận phần nào lạc quan hơn về điều kiện tham quan. Hướng dẫn viên bản địa Hảng Thị Cầu cho biết khu vực không thiệt hại đáng kể, các điểm sạt trên tuyến Khau Phạ đã khắc phục, Mâm Xôi và Móng Ngựa “đang vào độ đẹp”.

Dẫu vậy, độ “nóng” của điểm đến giảm thấy rõ, cách đây hai tuần còn “cháy” phòng, nay khách giảm 90-95%, nhiều đoàn hủy tour vì lo an toàn. Sau giai đoạn tạm dừng, các nhóm bắt đầu nhận khách lại từ 6/10 nhưng công suất mới khoảng 10% ngày thường.

Theo Cầu, các điểm check-in lúa vẫn kéo dài đến cuối tháng 10; song tâm lý du khách vẫn dè dặt khi thời tiết chưa ổn định hoàn toàn.

Du khách đi thuyền trên sông Nho Quế, năm 2022. Ảnh: Phạm Tú.

Hà Giang dần ổn định

Không chỉ Lào Cai, thông tin từ Tuyên Quang cho thấy Hà Giang đã trở lại duy trì nhịp đón khách. Ông Lại Quốc Tĩnh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho hay các điểm đến như Cao nguyên đá Đồng Văn và sông Nho Quế đã mở cửa trở lại, hoạt động bình thường; thiệt hại chủ yếu ở khu dân cư nội đô, các điểm tham quan hầu như không bị ảnh hưởng trực tiếp, một số hạng mục như cổng chào Đồng Văn sau khi bị đổ sập, chính quyền đã dọn dẹp, khắc phục tạm.

Dù vậy, lượng khách giảm khoảng 70% do e ngại thời tiết. "Từ ngày 9/10, khách bắt đầu quay lại và dự kiến đến cuối tháng 10 mới ổn định", ông Tĩnh cho hay.

Các tuyến trekking, check-in như Du Già vẫn có thể thực hiện khi điều kiện cho phép. Ông khuyến nghị du khách theo dõi kênh chính thức của điểm đến, cơ sở lưu trú để cập nhật đường sá, thời tiết trước khi chốt lịch.

Khoảnh khắc đổ sập cổng chào Đồng Văn do sạt lở Sáng 8/10, tuyến đường vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cổng chào của xã đổ sập hoàn toàn. Công trình này là biểu tượng văn hóa, điểm check-in quen thuộc của du khách. Rất may, thời điểm đó không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Song song với nỗ lực của địa phương, khối doanh nghiệp tour cũng tái khởi động để bắt nhịp nhu cầu.

Nguyễn Tiến Sỹ, đại diện Công ty du lịch Đi Trek, cho biết đơn vị mở lại tour miền núi phía Bắc từ 11/10 sau ba tuần tạm dừng. Hiện tại, đơn vị đang khai thác 7 khu vực núi Tây Bắc. Đa số cung đường đã an toàn, nhưng một số tuyến xuất phát từ Sa Pa còn chưa ổn định nên lịch trình được điều chỉnh linh hoạt.

Giai đoạn dừng tour, công ty dời lịch khoảng 300 khách (40% đi theo kế hoạch, 60% chuyển ngày). Khi khởi hành lại, doanh nghiệp mua bảo hiểm đầy đủ, cập nhật thời tiết hàng ngày, tư vấn kỹ trang phục và giày dép do đường rừng còn ẩm, bùn.

Mưa nhiều khiến hoa Chi Pau ở Tà Chì Nhù "bay màu" tím, chuyển sang màu trắng sau bão. Trước đó, sắc tím rực rỡ của hoa Chi Pau là điểm "ăn khách" của ngọn núi cao thứ 7 Việt Nam. Ảnh: Chiêu Lê.

Cung Tà Chì Nhù tiếp tục vận hành. Theo cập nhật mới nhất, hoa Chi Pâu không bị dập nhưng nhạt màu sau mưa. Các cung Ky Quan San, Lảo Thẩn, Phu Sa Phìn… cũng khai thác trở lại. Tuy nhiên, nếu thời tiết xấu vào giữa tuần, đơn vị sẵn sàng hủy hoặc dời tour để bảo đảm an toàn. Tệp khách chủ yếu 20-35 tuổi, thời lượng tiêu chuẩn 2 ngày 2 đêm tính cả di chuyển từ Hà Nội.

Thác Bản Giốc đủ điều kiện tham quan

Dịch chuyển lên phía Đông Bắc, bức tranh khôi phục tại Cao Bằng đang rõ nét từng phần. Bà Nông Thị Tuyết, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, thông tin với Tri Thức - Znews, tỉnh đã khắc phục cơ bản sạt lở, nhiều điểm tham quan mở cửa lại.

Thác Bản Giốc dọn dẹp xong và mở từ 10/10; Khu di tích Pác Bó (suối Lênin) nước đã rút, đủ điều kiện đón khách.

Đầu tháng 10, thác Bản Giốc chảy xiết, nước cuồn cuộn và đục ngầu. Ảnh: Thái Dương.

Riêng rừng Trần Hưng Đạo còn nhiều điểm sạt; tuyến từ trung tâm xã Tam Kim vào di tích có đoạn sạt lở hoàn toàn, hiện chủ yếu xe máy có thể vào nên khả năng đón khách bị hạn chế.

Tại các điểm xung yếu, ban quản lý trực 24/24, căng dây - đặt biển cảnh báo, kiểm tra mực nước sông Quây Sơn định kỳ, phối hợp lực lượng chức năng khắc phục khẩn cấp.

Ở phía lưu trú, homestay Khuổi Kỵ (làng Đá Khuổi Kỵ, cách Bản Giốc 5 phút) không bị ảnh hưởng trực tiếp và mở cửa ngay khi tạnh mưa; đường chính đã thông, “xe khách chạy trở lại”, thời tiết nắng đẹp, suối quanh khu trong xanh (nước thác còn đục). Dù vậy, khách dưới xuôi hủy/hoãn nhiều, công suất hiện mới lác đác 1-2 phòng/ngày trên tổng 12 phòng.