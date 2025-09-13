Đóng cửa vô thời hạn khu thú dữ sau vụ sư tử cắn chết nhân viên

Giới chức Thái Lan yêu cầu Safari World ở Bangkok tạm ngừng hoạt động khu vực nuôi thú dữ vô thời hạn sau khi một nhân viên bị đàn sư tử tấn công dẫn đến tử vong.

Đàn sư tử tập trung tại vườn thú Safari World ở Bangkok, Thái Lan, hôm 3/8. Ảnh: Safari World.

Ngày 12/9, Bangkok Post đưa tin đoàn thanh tra gồm các chuyên gia bảo tồn và phúc lợi động vật đã kiểm tra toàn diện Safari World ở Bangkok sau sự cố nhân viên bị đàn sư tử tấn công tử vong ngay trước mắt du khách. Kết quả cho thấy vườn thú tồn tại nhiều thiếu sót trong quản lý an toàn và phúc lợi động vật, buộc phải khắc phục trong 30 ngày.

Cục Vườn quốc gia, Động vật hoang dã và Thực vật (DNP) yêu cầu Safari World đóng cửa khu nuôi thú dữ theo mô hình bán hoang dã cho đến khi có thông báo mới. Ban quản lý phải cập nhật kế hoạch ứng phó khẩn cấp, tổ chức tập huấn định kỳ và diễn tập xử lý sự cố.

Ông Atthapol Charoenchansa, Tổng cục trưởng DNP, cho biết giấy phép hoạt động của Safari World đã hết hạn từ ngày 10/10/2024, hiện vẫn trong quá trình xem xét gia hạn.

5 con sư tử khoảng 10 tuổi liên quan đến vụ tấn công được chuyển vào lồng riêng để theo dõi hành vi và huấn luyện lại. Nếu không thích nghi, chúng sẽ được đưa tới cơ sở nuôi dưỡng ở tỉnh Prachin Buri, thay thế bằng cá thể khác.

Thanh tra đã rà soát 6 khu nuôi sư tử và hổ, phát hiện 5 nơi cần nâng cấp khẩn cấp. Những thiếu sót gồm: lưới thép hoen gỉ, khóa cửa yếu, hệ thống thoát nước kém gây ngập, hàng rào bảo vệ cao 3 m bị hư hại nhiều đoạn và chưa có lớp chống đào bới. Thảm thực vật mọc rậm gần hàng rào cũng bị cảnh báo là nguy cơ tiềm ẩn.

Ngoài ra, biển cảnh báo tiếng Anh thiếu rõ ràng, số lượng bảng hướng dẫn ít, nhiều điểm mù chưa có camera. Chốt kiểm soát cổng thường xuyên bỏ trống, làm dấy lên lo ngại về an ninh.

Đoàn kiểm tra khuyến nghị lắp thêm lưới bảo vệ cho xe nhân viên, trang bị công cụ tự vệ như dùi cui điện, vòi nước áp lực cao và áp dụng quy tắc "đi đôi" mỗi xe ít nhất hai người khi tiếp xúc thú dữ.

Đánh giá phúc lợi động vật, đoàn công tác cũng ghi nhận nhiều vấn đề: nước tù đọng, sàn chuồng trơn trượt, thông gió kém; một số hổ con có dấu hiệu nhiễm trùng da do điều kiện ẩm thấp và vệ sinh kém.

Ông Attapol Charoenchansa, Tổng cục trưởng DNP chỉ vào hiện trường vụ sư tử tấn công chết người cùng chiếc xe của nhân viên Safari World trong buổi họp báo tại Bangkok hôm 11/9. Ảnh: Pornprom Satrabhaya.

Ông Atthapol cho biết sau vụ việc, DNP sẽ kiểm tra toàn bộ cơ sở nuôi thú dữ tại Thái Lan. Hiện nước này có khoảng 620 cá thể sư tử được đăng ký, việc nhập khẩu đã bị cấm. Các điểm nuôi giữ tại Kanchanaburi, Chon Buri và Phuket cũng nằm trong diện kiểm tra.

Trước đó, ngày 11/9, ông Jian Rangkharasamee, 58 tuổi, nhân viên có hơn 20 năm kinh nghiệm chăm sóc sư tử và hổ, bị tấn công khi rời khỏi xe, để cửa mở và quay lưng về phía đàn sư tử. Vụ việc xảy ra ngay sau khi đàn thú được cho ăn. Một con lao tới cắn vào cổ nạn nhân, sau đó cả đàn cùng lao vào kéo lê ông quanh xe.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có nhiều vết thương nặng, gãy tay chân, mạch máu bị đứt dẫn đến mất máu cấp, song nội tạng còn nguyên vẹn, đàn sư tử không ăn thi thể.

"Động vật hoang dã luôn có thể bộc lộ cảm xúc bất cứ lúc nào, và đó là điều nguy hiểm. Thứ không thể kiểm soát chính là cảm xúc của loài vật", ông Atthapol nói và nhấn mạnh kiểm lâm thuộc Cục bị cấm tiếp cận quá gần thú dữ dù đã quen thuộc đến đâu.

Cơ quan này cũng thường xuyên khuyến cáo các vườn thú không cho khách chụp ảnh cùng thú dữ.

Safari World Bangkok là công viên động vật hoang dã lớn nhất Thái Lan, nằm tại quận Khlong Sam Wa, cách trung tâm Bangkok khoảng 40 km. Công viên mở cửa từ năm 1988 với diện tích khoảng 190 ha, gồm hai khu chính: Safari Park và Marine Park. Trong đó, Safari Park mang đến trải nghiệm lái xe xuyên qua môi trường hoang dã dài 8 km, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng các loài động vật như sư tử, hổ, hươu cao cổ, tê giác, linh dương, chim nước… sống tự do. Marine Park nổi bật với các chương trình biểu diễn hấp dẫn như cá heo, sư tử biển, khỉ đấm bốc, cùng nhiều khu vui chơi, khám phá hệ sinh thái biển và hoạt động tương tác như cho hươu cao cổ ăn.