Tin mới vụ khách Tây mặc bikini trên đường Hà Giang

Sau sự cố khách Tây mặc bikini trên đường từ thác Du Già về homestay, công ty du lịch đăng video xin lỗi, rút kinh nghiệm và quán triệt nhân viên tuân thủ quy tắc ứng xử văn minh.

Khách Tây mặc bikini từ thác Du Già về homestay do nhân viên công ty du lịch đăng tải. Ảnh: TikTok.

Tối 12/9, công ty du lịch lên tiếng xin lỗi sau hình ảnh du khách nước ngoài mặc bikini ngồi sau xe máy trên đường từ thác Du Già (tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ) về homestay. Đại diện đơn vị cho biết đoạn video do một lái xe trong công ty quay và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

"Do sự thiếu hiểu biết và nhận thức chưa đúng mực, nhân viên đã đăng hình ảnh không phù hợp, ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục. Chúng tôi đã nhắc nhở, kiểm điểm tài xế, gỡ video và quán triệt đội ngũ nhân viên tuyệt đối không chụp, quay hay đăng tải hình ảnh nhạy cảm tương tự", đại diện nói.

Phía công ty khẳng định du khách không có chủ ý mặc bikini khi di chuyển ngoài đường. Sau khi tắm ở thác Du Già, do không mang theo khăn, cô mặc nguyên bộ đồ bơi để về homestay cách khoảng 2 km, trên đoạn đường rừng vắng vẻ.

Doanh nghiệp khuyến cáo nhân viên nhắc nhở du khách mặc kín đáo hoặc choàng khăn trước khi rời khu vực tắm.

"Sự việc là bài học để chúng tôi kịp thời sửa đổi, nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc, nỗ lực xây dựng hình ảnh văn minh, đẹp đẽ của Hà Giang trong mắt du khách", doanh nghiệp khẳng định.

Khách Tay tắm ở thác Du Già, tháng 11/2024. Ảnh: Nguyễn Đức Hiếu.

Về vấn đề này, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết đã yêu cầu chính quyền xã Du Già nhắc nhở du khách tuân thủ quy tắc ứng xử văn minh, đồng thời đề nghị các công ty lữ hành tăng cường hướng dẫn để tránh tái diễn sự việc tương tự.

Từ năm 2018, Hà Giang đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, sau đó được tỉnh Tuyên Quang kế thừa và tiếp tục triển khai sau khi sáp nhập.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương khẳng định sẽ tăng cường truyền thông, kiểm tra, giám sát, nâng cao ý thức cộng đồng và du khách nhằm giữ gìn hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp, văn minh và bền vững.

Thác Du Già nằm ở bản Tiên, xã Du Già, cao khoảng 6 m, rộng 2 m, dòng nước xanh ngắt giữa núi rừng hoang sơ. Đây là điểm đến hút khách quốc tế nhờ cảnh quan nguyên sơ, song cũng tiềm ẩn nguy hiểm do đường vào nhiều đá tảng, nước chảy xiết.

Chính quyền đã cắm biển cảnh báo và khuyến nghị khách đi cùng hướng dẫn viên hoặc người địa phương để đảm bảo an toàn.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Tuyên Quang đón khoảng 112.000 lượt khách, trong đó có 5.000 lượt quốc tế, tổng thu du lịch gần 224 tỷ đồng . Ngoài thác Du Già, nhiều điểm đến khác cũng đông khách như khu sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Cổng trời Quản Bạ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì hay đêm hội Trung thu Tuyên Quang.