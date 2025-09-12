Khách Tây mặc bikini trên đường Hà Giang

Một nữ du khách nước ngoài mặc bikini ngồi sau xe máy di chuyển trên đường từ thác Du Già (Tuyên Quang) về homestay, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.

Hình ảnh khách Tây mặc bikini từ thác Du Già về homestay do người đi đường ghi lại. Ảnh: TikTok

Ngày 12/9, bức ảnh chụp nữ du khách nước ngoài mặc bikini ngồi sau xe máy trên đường về từ thác Du Già (tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang cũ) lan truyền nhanh trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện đơn vị vận chuyển, cung cấp dịch vụ thuê xe kèm lái cho biết, hình ảnh được chụp khi du khách vừa tắm tại thác Du Già cách đây không lâu.

Do không mang theo khăn tắm, cô mặc bikini di chuyển quãng đường khoảng 2 km về homestay.

"Khách không có chủ ý mặc bikini ngoài đường. Sau sự việc, chúng tôi đã nhắc nhở các lái xe lưu ý, khuyến khích du khách quấn khăn hoặc thay đồ kín đáo trước khi rời thác", đại diện đơn vị nói.

Phía doanh nghiệp cũng cho hay đoạn đường từ thác về homestay khá vắng, chủ yếu cây cối rậm rạp, ít người qua lại. Tuy vậy, để tránh hiểu lầm, hình ảnh đã được gỡ khỏi các nền tảng mạng xã hội của đơn vị.

Đông khách Tây vui chơi ở chân thác Du Già, năm 2024. Ảnh: Pachidua Ecolodge.

Liên quan đến sự việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang cho biết đã nắm thông tin, đồng thời đề nghị xã Du Già nhắc nhở du khách thực hiện quy tắc ứng xử văn minh.

"Chúng tôi cũng yêu cầu các công ty lữ hành hướng dẫn khách chấp hành quy định khi tham quan, lưu trú tại địa phương", đại diện đơn vị nói.

Thác Du Già nằm ở bản Tiên, xã Du Già, cao khoảng 6 m, rộng 2 m, nước đổ xuống hố sâu xanh ngắt. Giữa núi rừng hoang sơ, dòng thác chảy mạnh thu hút nhiều khách quốc tế đến chơi, song cũng tiềm ẩn nguy hiểm do đường vào khó đi, nhiều đá tảng và dòng chảy xiết.

Chính quyền đã cắm biển cảnh báo và khuyến nghị du khách nên đi cùng người địa phương hoặc hướng dẫn viên để đảm bảo an toàn.

Trong dịp nghỉ lễ 2/9 vừa qua, Tuyên Quang đón khoảng 112.000 lượt khách, trong đó có 5.000 lượt quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt gần 224 tỷ đồng .

Ngoài thác Du Già, nhiều điểm đến khác cũng đông khách như khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình, Cổng trời Quản Bạ, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì hay đêm hội Trung thu Tuyên Quang.