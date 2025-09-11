Nhân viên sở thú Thái Lan bị đàn sư tử cắn xé trước mặt du khách

Một nhân viên tại vườn thú Safari World (Bangkok, Thái Lan) thiệt mạng sau khi bị đàn sư tử tấn công trong khu vực tham quan. Hiện, khu vực này phải tạm thời đóng cửa.

Bức ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy cảnh đàn sư tử tấn công nhân viên vườn thú Safari World ở Bangkok ngày 10/9. Ảnh: Bangkok Post.

Bangkok Post đưa tin vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra vào trưa 10/9 tại Safari World Bangkok, quận Khlong Sam Wa, khi ông Jian Rangkharasamee (58 tuổi), giám sát viên của vườn thú, bị sư tử tấn công đến tử vong.

Theo cảnh sát đồn Khannayao, ông Jian rời khỏi xe và để cửa mở khi đang thực hiện nhiệm vụ giám sát. Một con sư tử bất ngờ lao tới tấn công từ phía sau, sau đó nhiều con khác cũng tham gia. Vụ việc diễn ra ngay trước mắt các du khách đang ngồi trong xe, khiến họ bàng hoàng, hoảng sợ.

Cuộc tấn công kéo dài khoảng 15 phút trước khi một nhân viên khác, ông Phanom Sitsaeng, kịp thời can thiệp, kéo nạn nhân ra ngoài và đưa đến Bệnh viện Intrarat. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Jian đã không qua khỏi.

Ông Attapol Charoenchansa, Tổng giám đốc cơ quan quản lý động vật hoang dã, cho biết khu vực lái xe sẽ tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

“Chúng tôi cho rằng sự việc xảy ra trong lúc đàn sư tử đang kiếm ăn. Có thể một con trong đàn bị kích động và đã tấn công”, ông Attapol nhận định.

Cơ quan chức năng cũng sẽ kiểm tra hồ sơ và giấy phép sở hữu sư tử của Safari World. Theo hồ sơ hiện tại, sở thú được phép nuôi 45 con sư tử, trong đó 13 con đã chết trước đây.

Sau vụ việc, Safari World đã cảnh báo du khách tuyệt đối không rời khỏi xe khi di chuyển trong khu vực tham quan lái xe qua và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn. Hiện cảnh sát và cơ quan quản lý đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, đồng thời rà soát quy trình quản lý động vật hoang dã nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự tái diễn.

Safari World Bangkok là công viên động vật hoang dã lớn nhất Thái Lan, nằm tại quận Khlong Sam Wa, cách trung tâm Bangkok khoảng 40 km. Công viên mở cửa từ năm 1988 với diện tích khoảng 190 ha, gồm hai khu chính: Safari Park và Marine Park. Trong đó, Safari Park mang đến trải nghiệm lái xe xuyên qua môi trường hoang dã dài 8 km, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng các loài động vật như sư tử, hổ, hươu cao cổ, tê giác, linh dương, chim nước… sống tự do. Marine Park nổi bật với các chương trình biểu diễn hấp dẫn như cá heo, sư tử biển, khỉ đấm bốc, cùng nhiều khu vui chơi, khám phá hệ sinh thái biển và hoạt động tương tác như cho hươu cao cổ ăn.