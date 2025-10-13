Hàng triệu người tranh cãi video tháp Tam Thắng 'phát sáng'

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc tháp Tam Thắng "phát sáng" giữa trưa ở Vũng Tàu đang gây sốt mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và ý kiến tranh cãi.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi tranh luận về việc tháp Tam Thắng ở phường Vũng Tàu (TP.HCM) "phát sáng" như bật đèn giữa ban ngày.

Trong video, khi ôtô di chuyển từ xa, ánh sáng phản chiếu trên các trụ tháp khiến 2 người tưởng rằng công trình đang được bật đèn, tạo nên hiệu ứng rực rỡ dù trời nắng gắt.

Tiến lại gần, họ mới phát hiện ánh sáng đó thực ra đến từ mặt trời phản chiếu trên lớp gạch gốm mosaic, khiến toàn bộ công trình trông như đang "phát sáng".

Đoạn video sau đó được chia sẻ rộng rãi, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người thích thú trước hiệu ứng thị giác đặc biệt, trong khi một số khác bàn luận về kiến trúc và vật liệu của công trình.

Bề mặt ốp gạch gốm mosaic giúp tháp Tam Thắng bắt sáng mạnh dưới nắng. Ảnh: Nguyễn Hải.

Huỳnh Nhật Tân, chủ nhân video, cho biết anh quay lại khoảnh khắc tháp Tam Thắng "phát sáng" vào tháng 9, khoảng 11h-12h.

"Từ nhà tôi cách tháp khoảng 2 km, nhìn ra thấy sáng rực như có đèn bật. Khi đến gần mới biết ánh sáng phản chiếu từ gạch mosaic và vật liệu phản quang trên các đỉnh trụ tạo nên hiệu ứng đó", Tân nói với Tri Thức - Znews.

Theo tìm hiểu, tháp Tam Thắng nổi bật với bề mặt ốp gạch gốm mosaic, giúp công trình bắt sáng mạnh dưới nắng và rực rỡ khi hệ thống đèn được bật vào ban đêm. Buổi tối, hàng trăm đèn chiếu nhiều màu khiến nơi đây trông như một "khu rừng ánh sáng" giữa quảng trường trung tâm.

Không chỉ có tháp, quảng trường còn là không gian cộng đồng đa năng rộng hơn 17.000 m2, gồm sân khấu nhạc nước, khu đài phun, mũi vọng cảnh, khu dịch vụ ngầm.

Tháp Tam Thắng nhìn từ đường Lê Hồng Phong, hướng đài tưởng niệm liệt sỹ, ngày 15/8. Ảnh: Hoàng Nhân.

Công trình được xây dựng trong 75 ngày, gồm 143 trụ bê tông cốt thép cao từ 4,5 đến hơn 34 m, mô phỏng hình ảnh 3 mũi thuyền vươn khơi. Thiết kế lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì và Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long.

Từng gây tranh luận khi bị so sánh với tháp Nghinh Phong (Phú Yên) và lo ngại che khuất tầm nhìn ra biển, song thực tế ghi nhận nơi đây hiện thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh mỗi ngày.

Là người làm du lịch gần 5 năm tại Vũng Tàu, Tân nhận thấy từ khi khai trương, tháp Tam Thắng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố, sôi động vào các dịp cuối tuần và lễ.

Thống kê của Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch Vũng Tàu cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, phường Vũng Tàu đón khoảng 230.600 lượt khách đến vui chơi, tắm biển. Riêng ngày 2/9 có khoảng 50.000 lượt du khách check-in tại các bãi tắm và điểm tham quan trong khu vực.

Một số điểm check-in độc đáo bên trong tháp Tam Thắng. Ảnh: Nguyễn Hải.