Tháp Tam Thắng TP.HCM đông đúc từ sáng sớm

Thanh Hải cho biết đứng giữa những trụ tháp cao vút của tháp Tam Thắng vừa mát mẻ, vừa mở ra tầm nhìn toàn cảnh Bãi Sau.

Bên trong tháp Tam Thắng

Sáng 12/9, Nguyễn Hà Thanh Hải (31 tuổi) từ Long Hải di chuyển hơn 30 phút đến tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) - công trình "gây sốt" thời gian qua. Dù đi từ sớm, anh bất ngờ khi nơi đây đã có khá đông người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. "Ấn tượng đầu tiên của tôi thật sự rất 'wow', bởi tháp vừa hoành tráng vừa thẩm mỹ cả về hình thức lẫn các tầng ý nghĩa tượng trưng", Hải nói với Tri Thức - Znews. Trải nghiệm đứng trong lòng tháp cũng đem lại cho du khách cảm giác đặc biệt. Các trụ cao vút đổ bóng vào nhau, kết hợp gió biển thổi xuống tạo nên sự thoáng mát, dễ chịu ngay cả khi trời nắng. Các trụ tháp với những gam màu sáng, hài hòa giúp du khách dễ dàng chụp ảnh.





Kỳ vọng

Tháp Tam Thắng được xây dựng trong 75 ngày, gồm 143 trụ bê tông cốt thép cao từ 4,55 đến hơn 34 m, mô phỏng hình ảnh 3 mũi thuyền vươn khơi. Công trình lấy cảm hứng từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam - cội nguồn hình thành đô thị Vũng Tàu, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ biển đảo từ thời vua Gia Long. Trong quá trình xây dựng, tháp từng vấp phải nhiều tranh luận, từ việc bị so sánh với tháp Nghinh Phong ở Phú Yên đến lo ngại che khuất tầm nhìn ra biển. Tuy vậy, thực tế ghi nhận mỗi ngày nơi đây thu hút đông đảo du khách từ nhiều tỉnh thành đến tham quan, chụp ảnh. Thanh Hải cho rằng tháp Tam Thắng có tiềm năng trở thành biểu tượng du lịch mới, bổ sung cho những điểm đến lâu đời ở Vũng Tàu như tượng Chúa Kitô hay hải đăng Núi Nhỏ.

