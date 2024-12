Nơi con người và sư tử biển chung sống

Loài sư tử biển New Zealand đang đối mặt với nhiều giới hạn từ môi trường sống. Điều này có thể do biến đổi khí hậu làm thay đổi nguồn thức ăn, hoặc do việc đánh bắt hải sản quá mức. Theo DOC, mỗi năm có khoảng 6 con sư tử biển chết vì bị mắc vào lưới đánh cá ở vùng biển cận Nam Cực.