Voi rừng bị điện giật ở Thái Lan

  • Chủ nhật, 5/10/2025 06:05 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Con voi đực trưởng thành được phát hiện trong tình trạng kiệt sức và bị thương nặng, nghi do vướng phải hàng rào điện do người dân dựng lên bảo vệ ruộng vườn.

Voi đực bị thương do điện giật, được phát hiện trong Vườn quốc gia Khao Yai. Ảnh: Bangkok Post.

Ngày 4/10, Cục Công viên Quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan cho biết đội ngũ bác sĩ thú y đã khẩn cấp tới khu vực tambon Pong Talong, huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima để cấp cứu voi rừng bị điện giật.

Con vật được phát hiện trong tình trạng nằm nghiêng, có vết thương hở ở đầu vòi, tiểu tiện và tiêu chảy không kiểm soát, Bangkok Post đưa tin.

Theo bà Veeraya Ochakul, Trưởng bộ phận bảo tồn động vật thuộc Văn phòng Quản lý Khu bảo tồn số 1, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy con voi có dấu hiệu bị điện giật, nhiều khả năng do chạm vào hàng rào điện áp cao.

"Biểu hiện của con voi cho thấy nó đã bị điện giật", bà nói.

Cơ quan chức năng nghi ngờ con voi đã vướng vào hàng rào điện được lắp đặt bởi các nông dân địa phương nhằm bảo vệ hoa màu của họ.

Theo báo cáo mới nhất, voi hiện có thể đứng dậy và đang hồi phục. Sau khi hoàn tất điều trị, nó sẽ được đưa trở lại khu vực an toàn trong rừng Khao Yai.

Sau khi được điều trị, voi đã có thể đi lại trong Vườn quốc gia Khao Yai. Ảnh: Bangkok Post.

Vườn quốc gia Khao Yai là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng nhất Thái Lan, nơi du khách có thể quan sát hệ động thực vật hoang dã phong phú, bao gồm quần thể voi rừng.

Cục Công viên Quốc gia, Động vật Hoang dã và Bảo tồn Thực vật Thái Lan ước tính có khoảng 4.000 con voi hoang dã ở nước này vào năm 2024.

Khi nông dân lấn sâu vào rừng để canh tác, voi phải tìm kiếm thức ăn bên ngoài môi trường sống vốn ngày càng bị thu hẹp của chúng, dẫn tới những cuộc chạm trán đôi lúc gây nguy hiểm cho cả đôi bên.

Hồi tháng 6, con voi đực đồ sộ có tên "Plai Biang Lek" được trông thấy dừng lại bên ngoài cửa hàng tạp hóa ven tuyến đường gần Vườn Quốc gia Khao Yai.

Con voi dừng trước quầy thu ngân, bình tĩnh dùng vòi lấy và nhấm nháp đồ ăn vặt, không tỏ ra nao núng dù các nhân viên của Vườn Quốc gia Khao Yai cố gắng xua đuổi. Nó sau đó lùi ra khỏi cửa hàng và rời đi, trong khi vòi vẫn nắm chặt một túi đồ ăn vặt.

Cửa hàng chỉ bị hư hại nhẹ với vài vết bùn bám trên sàn và trần, may mắn không có ai bị thương.

