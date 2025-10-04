Bỏ nghề thợ xây, làm blogger du lịch kiếm triệu USD ở Trung Quốc

Từng làm công nhân xây dựng và rửa bát thuê để trả nợ, chàng trai Trung Quốc đổi đời trở thành travel blogger nổi tiếng với hơn 25 triệu người theo dõi.

Theo tờ The Cover, những video du lịch trong và ngoài nước của Lan Zhanfei (33 tuổi) nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc, mang đến cho khán giả cảm giác được "sống thay" cuộc đời tự do của anh.

Mới đây, cái tên Lan Zhanfei trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất khi anh tiết lộ có thể kiếm 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14 triệu USD ) mỗi năm.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thành phố Luoding, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Lan trải qua tuổi thơ nhiều mất mát khi cha qua đời vì đau tim lúc anh còn học trung học. Người mẹ rơi vào trầm cảm, trong khi gia đình ngập trong nợ nần.

"Tôi từng nghĩ đến việc kết thúc cuộc đời", anh chia sẻ trong một video cũ.

Sau khi tốt nghiệp, Lan làm công nhân xây dựng ban ngày, rửa bát thuê ban đêm để phụ giúp mẹ và em gái. Cuộc đời anh rẽ sang hướng khác khi một người bạn phát hiện năng khiếu chơi game của Lan và khuyến khích anh thi đấu eSports.

Từng là vận động viên thể thao điện tử chuyên nghiệp, Lan nhanh chóng nổi tiếng trong cộng đồng game thủ. Tuy nhiên, đến năm 2014, anh quyết định rời ngành vì "cạnh tranh quá khốc liệt" và chuyển sang làm streamer.

Năm 2018, kênh của anh đạt 2 triệu người theo dõi, mở ra cơ hội mới trong thế giới mạng.

Đầu năm 2023, sau khi chia tay người yêu vì bị phản bội, Lan bán chiếc xe sang của mình, tạm gác công việc để bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Lan Zhanfei tham quan Tượng Chúa Cứu thế ở Rio de Janeiro (Brazil), trải nghiệm đi thuyền gondola ở Venice, Italy. Ảnh: SCMP.

Trong hơn một năm, anh đã đăng tải hơn 300 video du lịch, thu về 150 triệu lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội. Riêng video về hành trình đến Nam Cực đã có 9 triệu lượt yêu thích.

Người hâm mộ yêu mến Lan vì phong cách kể chuyện giản dị, hài hước và chân thật. Anh không che giấu quá khứ nghèo khó, thậm chí thường kể lại chuyện bị mẹ mắng vì mải chơi game khi còn nhỏ.

"Xem video của anh ấy, tôi có cảm giác như người bạn đang đi phiêu lưu thay cho mình", một người hâm mộ bình luận.

"Cảm ơn anh đã cho chúng tôi thấy những khung cảnh tuyệt đẹp của thế giới. Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ đến được những nơi ấy", người khác viết.

Dưới các video của Lan, hàng nghìn bình luận xuất hiện với nội dung "Hãy tự do thay cho tôi nhé!" - câu nói trở thành biểu tượng gắn liền với anh.

Đầu năm, Lan tiết lộ đã chi khoảng 2 triệu nhân dân tệ ( 280.000 USD ) cho các chuyến đi kể từ năm 2023, khiến cộng đồng mạng tò mò về khối tài sản thật sự của anh.

"Anh ấy ăn mặc như một kẻ lang thang, không ai nghĩ là giàu đến vậy", một cư dân mạng hài hước.