Không gian 'tuyệt đối Trung thu' tại phố cổ Hà Nội

Hoạt động "Trăng rằm Phố cổ" chiều 3/10 đưa người xem khám phá không gian Trung thu truyền thống Hà Nội với các hoạt động làm tiến sĩ giấy, đầu sư tử và chuồn chuồn tre.

Trăng rằm phố cổ

Khi đôi tay nhỏ thoăn thoắt tô màu, những chiếc đầu sư tử bằng giấy bồi cũng dần thành hình, rực rỡ và sống động. Đó là không khí rộn ràng tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi các em học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du hào hứng tham gia workshop làm đầu sư tử truyền thống. Những sản phẩm độc đáo, sáng tạo ra đời trong sự hò reo thích thú. Không gian tại 22 Hàng Buồm là điểm dừng chân đầu tiên trong phiên livestream "Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi" chiều 3/10. Nơi đây được ví như một "chiếc hộp thời gian", tái hiện trọn vẹn không khí Trung thu phố cổ xưa. Đến đây, du khách không chỉ đắm mình trong bầu không khí lễ hội cổ truyền, mà còn tự tay trải nghiệm làm các món đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn kéo quân, tiến sĩ giấy hay chuồn chuồn tre.

Trăng Tạ

Hành trình livestream không khí Trung thu Hà Nội tiếp tục đưa người xem đến đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc. Ngôi đình này được xem là một trong những di tích cổ kính và có diện tích lớn nhất tại phố cổ, là minh chứng sống động cho sự hình thành và phát triển của các phố nghề tại kinh thành Thăng Long xưa. Công trình còn lưu giữ nhiều họa tiết chạm khắc tinh xảo, thể hiện tài hoa của thợ mộc, thợ nề và thợ kim hoàn - những người gắn bó mật thiết với phố nghề. Không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, đình còn là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật dân gian, góp phần phát huy giá trị di sản phố cổ. Với những giá trị to lớn về lịch sử và văn hóa, đình Kim Ngân được xếp hạng Di tích quốc gia vào tháng 10/2012. Trong không khí lễ hội, không gian bên trong đình được sắp đặt theo chủ đề "Trăng Tạ". Điểm nhấn là hành trình phục dựng đầu sư tử cổ của nhà nghiên cứu Kevin Vương, kết hợp tọa đàm khoa học giới thiệu về giá trị lịch sử và nghệ thuật của những món đồ chơi Trung thu truyền thống.

Chương trình livestream "Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi" được phối hợp tổ chức bởi UBND phường Hoàn Kiếm, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và TikTok Việt Nam. Toàn bộ hành trình được phát trực tiếp trên kênh chính thức @phuongHoanKiem trong suốt ngày 3/10. Chương trình được xem là một bước hiện thực hóa quan trọng cho hợp tác đa bên, mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi số, quảng bá di sản và phát triển thương mại địa phương. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tạo cầu nối gắn kết việc chuyển đổi số với công tác bảo tồn di sản văn hóa một cách hiệu quả. Phiên livestream sáng và chiều 3/10 đã thu hút 350.000 lượt xem và 70.000 lượt tương tác.