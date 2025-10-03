Những chuyến du lịch xa xỉ của Shark Bình và Phương Oanh

Ngay từ khi công khai chuyện tình cảm, Shark Bình và bà xã Phương Oanh được biết đến là một trong những cặp đôi nổi tiếng “mê xê dịch”. Họ thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm du lịch trong và ngoài nước, từ sang trọng đến bình dị trải nghiệm, nhưng điểm chung là đều được đầu tư chỉn chu và gây chú ý trên truyền thông lẫn mạng xã hội.