Những chuyến du lịch xa xỉ của Shark Bình và Phương Oanh

Ngay từ khi công khai chuyện tình cảm, Shark Bình và bà xã Phương Oanh được biết đến là một trong những cặp đôi nổi tiếng “mê xê dịch”. Họ thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm du lịch trong và ngoài nước, từ sang trọng đến bình dị trải nghiệm, nhưng điểm chung là đều được đầu tư chỉn chu và gây chú ý trên truyền thông lẫn mạng xã hội.
Hồi tháng 2/2023, trước khi chính thức về chung một nhà, cả hai được bắt gặp du lịch Hà Giang. Họ tham quan các điểm ngắm cảnh nổi tiếng, check-in cùng khung cảnh núi non hùng vĩ và hoa tam giác mạch đầu mùa. Trên trang cá nhân, ông chủ NextTech hào hứng khoe loạt ảnh diện trang phục dân tộc, với background là sông Nho Quế.
Ngoài Hà Giang, cặp đôi còn có những chuyến du lịch đáng chú ý trước hôn nhân. Họ cùng nhau xuất hiện tại châu Âu, Nhật Bản - nơi Shark Bình đưa Phương Oanh về thăm lại những địa điểm gắn với thời anh từng du học.
Một tuần sau khi đăng ký kết hôn (15/6/2023 tại Phủ Lý, Hà Nam) cặp đôi xuất hiện trong chuyến du lịch trên du thuyền ở Hạ Long (Quảng Ninh). Trong loạt ảnh, Phương Oanh gợi cảm với trang phục lưới cắt xẻ táo bạo, Shark Bình trẻ trung với áo thun trắng, quần kaki và phụ kiện sành điệu. Cả hai tình tứ tạo dáng trên du thuyền.
Sau lễ ăn hỏi tháng 7/2023, Shark Bình và Phương Oanh đã có chuyến trăng mật hai tuần tại Mỹ. Họ ghé thăm Las Vegas, Los Angeles, check-in Đại lộ Danh vọng Hollywood, chơi golf tại resort 5 sao ở Newport Beach. Đặc biệt, cả hai còn bay trực thăng ngắm miệng núi lửa Hawaii - trải nghiệm được Phương Oanh miêu tả vừa đáng nhớ vừa “hết hồn” vì bị say nắng và chóng mặt, trong khi chồng cô tỏ ra thích thú. Kỳ nghỉ kết thúc bằng những ngày thư giãn tại bãi biển Waikiki - điểm đến trăng mật nổi tiếng thế giới.
Đầu năm 2024, khi đang mang thai đôi ở tháng thứ 6, Phương Oanh vẫn cùng chồng du lịch nước ngoài. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ khoảnh khắc “hết Tết ở một nơi rất chill” tại Anh. Dù bụng bầu lớn, nữ diễn viên vẫn giữ được phong độ nhan sắc và sự tự tin, trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.
Kỷ niệm một năm kết hôn bằng du lịch sinh tồn ở Hạ Long (7/2024). Thay vì tiếp tục chọn du thuyền xa hoa, cặp đôi quyết định thử thách bản thân với chuyến đi “sinh tồn” 3 ngày. Shark Bình và Phương Oanh gửi hai con cho người thân chăm sóc, cùng đoàn đi bắt hải sản, mò cua, nấu nướng như ngư dân. Nữ diễn viên cho biết có khi đồ ăn không đủ, phải mua thêm, nhưng chuyến đi lại mang đến trải nghiệm thú vị và ý nghĩa, đánh dấu một năm gắn bó bằng kỷ niệm khó quên.
Sau khi sinh đôi Jimmy và Jenny tháng 5/2024, Dubai trở thành chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cả gia đình dịp đầu năm 2025. Phương Oanh chuẩn bị kỹ hành lý cho hai bé, còn Shark Bình thì tự tay nấu phở khi ở xứ người. Đây không chỉ là một kỳ nghỉ gia đình đơn thuần mà còn là cách cặp đôi tạo dấu ấn cho cái Tết đầu tiên của con.
Đầu tháng 4, Shark Bình - Phương Oanh tiếp tục chọn Nhật Bản làm điểm dừng chân. Giữa mùa hoa anh đào nở rộ, Phương Oanh khoe ảnh tạo dáng duyên dáng, hài hước tiết lộ phải xoá nhiều ảnh chồng chụp mới chọn được vài tấm ưng ý. Những ngày ở Nhật, cả hai tận hưởng ẩm thực địa phương, đi dạo ngắm cảnh và giữ trọn không gian riêng tư
