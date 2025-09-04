Triệu phú Mỹ đi thủy phi cơ, nghỉ trên du thuyền ở Hạ Long

Đoàn khách 4 người thuộc 2 gia đình Weil và Concordia hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn bằng thủy phi cơ. Họ nghỉ đêm trên du thuyền, khám phá vịnh Bái Tử Long và vịnh Hạ Long.

Thủy phi cơ chở đoàn khách triệu phú Mỹ hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, ngày 2/9. Ảnh: Trung tâm VHTT&XTDL Quảng Ninh.

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh cho biết đoàn khách Mỹ gồm 4 thành viên thuộc hai gia đình Weil và Concordia, trong đó có một triệu phú nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính, đã đáp thủy phi cơ từ Hà Nội xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) ngày 2/9.

Ngay khi đặt chân tới vùng di sản thế giới, họ bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.

Trong 3 ngày 2 đêm, đoàn nghỉ trên du thuyền, tham gia các tour cá nhân hóa và khám phá vịnh Bái Tử Long, vịnh Hạ Long. Sau khi rời Quảng Ninh, họ tiếp tục hành trình tới Hội An và TP.HCM, khép lại chuyến du lịch 13 ngày qua nhiều điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Hà Nội, Sa Pa.

Đoàn khách triệu phú Mỹ được chào đón nồng hậu tại Bến cảng quốc tế Ao Tiên, ngày 2/9. Ảnh: Trung tâm VHTT&XTDL Quảng Ninh.

Đây là đoàn khách triệu phú thứ 2 đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn trong năm nay. Hồi tháng 2, hai doanh nhân Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng chọn vịnh Hạ Long làm nơi nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch, tháng 12 tới địa phương sẽ đón thêm một đoàn triệu phú khác, riêng sân bay Vân Đồn dự kiến khai thác thêm 3 chuyến charter từ Hàn Quốc và 6 chuyến từ Thâm Quyến (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Xúc tiến Du lịch Quảng Ninh, sự kiện lần này tiếp tục khẳng định sức hút của địa phương với dòng khách cao cấp.

Đây cũng là tín hiệu tích cực trong chiến lược liên kết, quảng bá sản phẩm du lịch, hướng tới mục tiêu năm 2025 đón hơn 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu khách quốc tế.

Ông Jeff Grinspoon (áo đen) và ông Jon Thomas Foley (áo vàng) đi thuyền trên vịnh Hạ Long, hồi tháng 2. Ảnh: All Asia Vacation.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (30/8 - 2/9), Quảng Ninh đón gần 340.000 lượt du khách, bằng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 65.000 lượt khách quốc tế và 274.000 lượt khách nội địa; tổng thu ước đạt 932 tỷ đồng , bằng 90% năm 2024.

Lượng khách tập trung nhiều ở các điểm đến quen thuộc như: vịnh Hạ Long (17.100 lượt), Sun World Hạ Long (18.000 lượt), Bảo tàng Quảng Ninh (14.600 lượt); cùng các di tích, danh thắng Yên Tử, Nhà Trần, Cô Tô...

Riêng khu suối khoáng Yoko Onsen Quang Hanh đón 1.800 lượt khách. Khách quốc tế nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái đạt hơn 24.000 lượt.

Dù tổng lượng khách giảm 25% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của bão số 6, ngành du lịch Quảng Ninh vẫn ghi nhận diễn biến ổn định, đảm bảo an toàn. Nhiều hoạt động trên vịnh và các tuyến đảo tạm ngừng trong 2 ngày 30-31/8, song không ảnh hưởng lớn đến chất lượng dịch vụ.