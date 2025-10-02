Du lịch Mỹ ra sao khi chính phủ đóng cửa?

Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến du lịch nước này tê liệt, từ chuyến bay chậm trễ, an ninh quá tải, công viên quốc gia và bảo tàng đóng cửa đến thất thu hàng triệu du khách.

Các chuyến bay đến sân bay LaGuardia ở New York bị tạm dừng hồi tháng 1/2019 do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu. Ảnh: Mark Kauzlarich.

Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận chi tiêu cho năm tài khóa mới, dẫn đến tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa, theo CNN.

Điều này có thể kéo theo hàng loạt gián đoạn với du khách trong nước và quốc tế, từ thời gian chờ đợi dài hơn tại sân bay, lịch trình đảo lộn đến việc đóng cửa các công viên quốc gia. Ngoài ra, việc sụt giảm nguồn thu từ du lịch cũng có thể tạo ra hệ lụy lớn với toàn ngành.

Ngành du lịch Mỹ đối diện sức ép lớn hơn khi nhiều doanh nghiệp lữ hành và dịch vụ lưu trú đang chịu thiệt hại vì lượng khách Canada sụt giảm, trong bối cảnh nhiều người tuyên bố sẽ không đến Mỹ khi ông Trump còn đương nhiệm.

Hàng không

Các chuyến bay ở Mỹ vẫn tiếp tục cất cánh, song ngành hàng không sẽ chịu áp lực lớn, dễ phát sinh chậm trễ và hủy chuyến.

Lý do là lực lượng kiểm soát không lưu và nhân viên an ninh sân bay dù được xếp vào nhóm "thiết yếu" nên phải làm việc, nhưng không được trả lương.

Kế hoạch Bộ Giao thông công bố hồi tháng 3 nêu rõ hơn 13.000 kiểm soát viên không lưu sẽ vẫn làm việc không lương trong suốt thời gian đóng cửa.

Hàng dài du khách xếp hàng kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson ở Atlanta trong thời gian chính phủ liên bang đóng cửa hồi tháng 1/2019. Ảnh: Reuters.

Thiếu nhân sự từng gây ra hỗn loạn tại sân bay trong các lần khủng hoảng trước. Hồi tháng 1/2019, 10 kiểm soát viên không lưu xin nghỉ ốm đã khiến sân bay LaGuardia ở New York tê liệt tạm thời và gây trễ chuyến trên diện rộng, buộc chính quyền khi đó phải chấp nhận mở lại ngân sách.

Ngoài ra, việc đào tạo hơn 2.000 kiểm soát viên mới, mục tiêu mà Cục Hàng không Liên bang (FAA) vừa đạt được trong năm tài khóa 2025, sẽ bị đình trệ. Những hoạt động như huấn luyện, phân tích hiệu suất và tuyển dụng đều bị tạm dừng.

Tàu hỏa

Khác với hàng không, dịch vụ tàu hỏa Amtrak sẽ tiếp tục vận hành. Người phát ngôn Beth K. Toll khẳng định hành khách có thể yên tâm di chuyển ở tuyến hành lang Đông Bắc cũng như trên khắp cả nước.

Công viên quốc gia

Một trong những tác động rõ rệt nhất là hệ thống công viên quốc gia Mỹ. Với hơn 400 điểm tham quan, đây là những điểm đến thu hút hàng chục triệu lượt khách mỗi năm, nổi bật là Grand Canyon (Arizona) với 4,9 triệu khách trong năm 2024.

Kế hoạch dự phòng năm 2024 của Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia cho thấy phần lớn các điểm có thể sẽ phải đóng cửa hoàn toàn.

Người dân đi ngang qua Đài tưởng niệm Martin Luther King Jr. trước lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump, tại Washington, ngày 16/1. Ảnh: Reuters.

Điều này không chỉ ảnh hưởng tới trải nghiệm du khách mà còn tác động mạnh tới kinh tế địa phương, vốn phụ thuộc vào chi tiêu của khách tham quan tại nhà hàng, khách sạn, trạm xăng.

"Các công viên quốc gia vốn đã trong tình trạng khủng hoảng. Việc đóng cửa sẽ khiến hàng nghìn nhân viên nghỉ việc tạm thời, làm thất thu hàng triệu USD cho cộng đồng sống nhờ du lịch và phá vỡ kế hoạch của vô số du khách", bà Theresa Pierno, Chủ tịch Hiệp hội Bảo tồn Công viên Quốc gia, nhấn mạnh.

Dù vậy, phản ứng ở từng bang có thể khác nhau. Utah từng chi ngân sách riêng để giữ mở "Mighty 5" - 5 công viên nổi tiếng của bang. Colorado cũng từng có động thái tương tự để duy trì hoạt động 4 công viên lớn.

Bảo tàng, di tích

Hệ thống bảo tàng Smithsonian, bao gồm 21 viện bảo tàng và Vườn thú Quốc gia, thông báo vẫn mở cửa đến ít nhất ngày 6/10 bằng nguồn ngân sách dự trữ.

Đây là tổ hợp bảo tàng lớn nhất thế giới, với nhiều điểm thu hút như Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ, Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt ở New York.

Ngoài ra, tượng Nữ thần Tự do, biểu tượng nước Mỹ, cũng có nguy cơ đóng cửa do thuộc hệ thống công viên quốc gia.

Cơ quan Công viên Quốc gia (NPS) không xác nhận tượng có đóng cửa hay không, nhưng người phát ngôn Kathleen Qorraj khuyến cáo du khách nên kiểm tra trên website chính thức và bày tỏ hy vọng "các bên sẽ cùng nhau nỗ lực để giữ cho các cơ quan liên bang và công viên mở cửa liên tục".

Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian đón 1,9 triệu lượt khách tham quan trong năm 2024. Ảnh: Reuters.

Hộ chiếu và thị thực

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các dịch vụ lãnh sự trong và ngoài nước, bao gồm cấp hộ chiếu, visa và hỗ trợ công dân Mỹ ở nước ngoài, vẫn hoạt động bình thường.

Trong những lần chính phủ đóng cửa trước, Bộ Ngoại giao khẳng định các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn cầu không phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách thường niên, do đó những người xin visa hay cần dịch vụ lãnh sự vẫn có thể tiếp tục mà không lo bị gián đoạn.