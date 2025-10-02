Gấu nặng 545 kg đăng quang 'béo nhất' ở vườn quốc gia Mỹ

Thân hình đồ sộ cùng nghị lực vượt qua chấn thương hàm giúp gấu nâu Chunk đánh bại đối thủ trong trận chung kết, để đăng quang ngôi vị "béo nhất" ở vườn quốc gia Mỹ.

Gấu nâu Chunk đăng quang "Fat Bear Week" 2025. Ảnh: T Carmack.

Tại Công viên quốc gia Katmai (Alaska, Mỹ), giải đấu gay cấn Fat Bear Week "Tuần lễ Gấu béo" vừa tìm ra nhà vô địch. Sự kiện thường niên này cho phép người hâm mộ khắp thế giới bình chọn trực tuyến cho chú gấu mà họ yêu thích, dựa trên vóc dáng "đẫy đà" và câu chuyện phía sau, theo CNN.

Người xem có thể theo dõi trực tiếp qua camera khi các ứng cử viên miệt mài săn cá hồi, tích trữ năng lượng cho kỳ ngủ đông khắc nghiệt phía trước.

Sau một tuần tranh tài, từ 12 "ứng viên nặng ký", 2 chú gấu nâu số 856 và 32 lọt vào chung kết. Kết quả, chiến thắng đã gọi tên chú gấu số 32, biệt danh Chunk.

Chunk ghi điểm không chỉ nhờ thân hình đồ sộ mà còn bởi "câu chuyện Lọ Lem" truyền cảm hứng. Chú từng bị chấn thương hàm, suýt mất khả năng ăn cá hồi - nguồn sống quan trọng để tích mỡ trước mùa đông.

Chunk nặng khoảng 545 kg được mô tả là "con gấu nâu mạnh nhất trên sông", nổi bật với đôi mắt cụp, lông nâu sẫm và vết sẹo dài trên mõm.

Gấu nâu 856, đối thủ của Chunk. Ảnh: T Carmack.

Cuộc thi khởi xướng năm 2014, được thiết kế vì mục đích giáo dục về quá trình gấu tăng cân chuẩn bị ngủ đông, giai đoạn chúng nhịn ăn nhiều tháng và sụt tới 1/3 trọng lượng cơ thể. Katmai, công viên quốc gia lớn thứ 4 nước Mỹ, là nơi sinh sống của những cá thể gấu nâu lớn nhất thế giới.

"Gấu béo là gấu thành công, bởi một chú gấu béo đồng nghĩa có cơ hội sống sót cao hơn trong kỳ ngủ đông", kiểm lâm viên Katmai, Ashleigh Monaco, khẳng định trong buổi phát trực tiếp.

Để tồn tại qua mùa đông Alaska khắc nghiệt, gấu nâu phải ngủ đông nhiều tháng liền trong hang. Việc tích lũy đủ mỡ trước đó là yếu tố sống còn, đặc biệt với gấu cái mang thai vốn phải vào hang sớm hơn những con khác.

Với chiến thắng năm nay, Chunk sẽ được vinh danh trong "Đại sảnh Danh vọng Fat Bear Week", nơi lưu giữ hình ảnh và câu chuyện của những chú gấu từng đăng quang.